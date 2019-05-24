Veli Encü, "örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı

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Roboski Davası ile ismi geniş kesimlerce duyulan Veli Encü, Cizre'de hakkında başlatılan bir soruşturma üzerine "örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklanarak Şırnak T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

HDP'den Şırnak milletvekili seçilen Ferhat Encü, Veli Encü'nün abisi.

Ferhat Encü de "Örgüt üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 17 Şubat 2017 tarihinden beri tutuklu bulunuyor.

Veli Encü, 22 Mayıs'ta gözaltına alındığını duyurduğu twitter mesajında şunları yazmıştı:

"Şu anda gözaltına alındım, askerler evimi arayıp herşeyi yerle bir ettiler, anneme ve eşime hakarette bulundular."

@Veliencu tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Askerler tarafından yapılan aramada evimi altına üstüne getirdiler Anneme bağırıp devlet size elektrik su verdiler diyip bağırıyor lardı onlar 34 canımızı aldılar pic.twitter.com/RwOSmRbKU2 — Veli Encu / Welat (@Veliencu) 22 Mayıs 2019

Encü ile birlikte Şırnak'ın Kumçatı eski Belediye Eş Başkanı Mehmet Demir, HDP çalışanları Salih Kerçin, Mazlum Güzel ve Şehmus Kerçin de gözlatına alınan diğer isimler.

BBC Türkçe'ye konuşan Encü'nün avukatı Aycan İrmez, Cizre ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan beş kişinin "örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla Sulh Ceza Hakimliği'ne sevkedildiklerini, Salih Kerçin dışında dört kişinin tutuklanarak Şırnak T Tipi Cezaevi'ne gönderildiğini söyledi.

İrmez, "Veli, kamuoyunda tanınan bir insan, Roboski Katliamı davasında rolü de ortada. Ferhat Encü tutuklandıktan sonra bu davanın tüm yükü Veli'nin omuzlarındaydı. Veli'ye karşı yapılan bu suçlamanın asılsız olduğunu, bir mizansen yaratılmak istendiğini düşünüyoruz" dedi.

Aycan İrmez, Veli Encü'nün tutuklandığı soruşturmanın, yaşı 18'den küçük iki çocuğun beyanı üzerine açıldığını belirtti:

"18 yaşından küçük iki çocuk, PKK'ya katıldıklarını ve dağa gitmeden önce Velilerin evinde yemek yediklerini iddia etmiş. Soruşturmadaki ifadelerine bakıldığında bu çocukların Veli'yi hiç tanımadıkları anlaşılıyor. Her iki çocuk da, 'Bizi Ferhat Encü'nün evine götürdüler, bize yemek verdiler' diye ifade vermiş.

"Veli ifadesinde, "Roboski Davası nedeniyle hemen herkesin ailesini tanıdığını, köye kim gelirse evlerine misafir olduklarını, kapılarının her misafire açık" olduğunu söyledi. Ayrıca bu iddiaları yönelten çocukları tanımadığını, bu olayı kabul etmediğini, şahsına yönelik bir komplonun kurulduğunu savundu.

"Soruşturma dosyasında gördüğümüz kadarıyla her iki çocuğun da ifadesinde "bizi dağa gönderdi" diye bir ibare yok, 'bize yemek verdiler' demişler. Ayrıca bu soruşturmada suçlanan insanların birbiriyle ilgisi de yok."

Veli Encü kardeşi ile birlikte 27 akrabasını kaybetmişti

Roboski Davası'nı AİHM'e taşıyan avukatlardan biri olan hukukçu Kerem Altıparmak Veli'nin tutuklanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı:

"Hani Roboski'yi unutursak kalbimiz kuruyacaktı ya, Veli Encü 7,5 yıldır kalbimiz kurumasın diye mücadele ediyor. Karşılığında gözaltına alınıyor, dava ediliyor, ailenin diğer üyeleri gibi. Adaleti ararken mağdur oluyor. Roboski'yi, Veli'yi unutmayın, kalbiniz kurumasın!"

Veli Encü, OHAL döneminde çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Roboski-Der'in de sözcüsüydü.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Roboskili aileler: Adalet arayışımız sürecek

28 Aralık 2011'de Şırnak'ın Uludere ilçesi Ortasu ve Güzelyazı Köyünden bir grup kaçakçı "PKK'lı zannedilerek" F 16 savaş uçaklarıyla vurulmuş, olayda çoğu 18 yaşından küçük 34 köylü hayatını kaybetmişti.

Veli Encü, Roboski Olayı'nda kardeşi Serhat Encü ile birlikte 27 akrabasını kaybetmişti.

AİHM geçen yıl Mayıs ayında Roboski Davası'nı başvurusunu reddetmişti.

Ekim ayında Roboskili aileler ile yaptığımız bir röportajda konuşan Veli Encü, AİHM kararını büyük bir utanç olarak nitelendirmiş, dava için birçok hukuki yol kapanmış görünse de ailelerin geri adım atmayacaklarını ifade etmişti.