Mansur Yavaş: Bundan sonra tüm otoparkları ve billboardları belediye işletecek

Telif hakkı BBC Türkçe

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, cuma akşamı düzenlenen iftar yemeğinde gazetecilerle bir araya geldi. Yavaş, kendi döneminden önceki ABB ihalelerinde usulsüzlükler yapıldığını söyledi, belediyeye ait 9,5 Milyar TL tutarındaki borcun ise alınan tasarruf önlemleriyle kısa süre için ödeneceğini belirtti.

Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, büyükşehir belediyesinde yaptıkları değişimleri anlattı ve geçmişte yapılan usulsüzlükler olduğunu söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan tüm ihaleler geçen haftadan bu yana belediyenin medya hesaplarından canlı yayımlanmaya başlamıştı.

Dün yayımlanan ve gazetecilere bir kopyası dağıtılan genelgeye göre, bundan sonra yapılacak ihalelerde açık ihale usulü esas alınacak, yapılacak ihalelerin tamamı canlı yayımlanacak ve ihalelerin konusu, süresi, sözleşme bedeli ile yüklenicisinin unvan bilgileri belediyenin internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılacak.

Yavaş, genelgedeki bu karara uygun olarak yapılan ihalelerde, şeffaflık ve herkesin katılımıyla firmalar arasında rekabet sağlandığı için, alınan hizmetlerden nasıl tasarruf edildiğini bir örnekle açıkladı:

"Eskiden sadece davet usulüyle belli firmalar girerken artık herkesin katılımını sağladık. ANFA'nın ihalesi için bin 662 kişi başvurdu. Bundan önce yüzde 15 indirim yapan firmalar, bu kez katılımın çok olması nedeniyle aynı ihaleyi yüzde 60 indirim yapmak suretiyle aldı. Bu da ihalelerin şeffaf olması, katılımın ve rekabetin artırıldığı takdirde belediyenin aynı işi ne kadar ucuza yaptırdığının bir göstergesi oldu."

Dün yayımlanan genelgeye göre, Yavaş'ın makam aracı dahil olmak üzere belediyedeki tüm araçlardan çakarlar kaldırılacak.

Belediye şirketlerince kiralanan tüm hizmet araçlarının sözleşme süreleri tamamlanınca yeni kiralama işlemleri 'tasarruf' anlayışına göre yapılacak.

Belediye Başkanı'na bağlı harcama birimleri tarafından kullanılacak ödeneklerde Genel Sekreterlik makamından, diğer harcama birimleri tarafından kullanılacak ödeneklerde bağlı oldukları sekreter yardımcısından ön onay alınacak ve süreç bu makamlar tarafından en geç üç gün içinde karara bağlanacak.

Telif hakkı BBC Türkçe

Belediye şirketlerine yönelik 'usulsüzlük iddiaları' neler?

Yavaş, belediyeye ait şirketlerin genel kurulunun henüz yapılamadığını çünkü genel kurul yapılması için gereken yeter sayıda imzanın, yönetim kurulu üyesi müdürlerden toplanamadığını söyledi.

Bu nedenle şirketlerde geçmiş dönemde yapılan harcamaları henüz göremediklerini şöyle anlattı:

"Şirketlerin genel kurulunu yapmak için, şirket yönetim kurulundaki bazı müdürlerden imza istedik, bir kısmı verdi bir kısmı vermedi. Yerlerine bir alt kademeden kişileri görevlendirmek suretiyle değişiklik yaptık. Henüz şirketler elimize geçmediği için harcamalar nedir göremiyoruz ama şirketlerin genel kurulları yapıldıktan sonra inceleyeceğiz.

"Şirketlerle ilgili ilk meclis toplantısında en ateşli şekilde kavga çıkarmaya çalışan bir meclis üyemizin, bir yandan belediyeye ait bir şirkette danışman olduğu ve bir yandan bir başka belediye şirketinde de yolsuzluk yaptığı için 3 yıl 1 ay hapse mahkûm olduğu ortaya çıktı."

Yavaş belediye şirketi ANFA'nın eski genel müdürünün yaptığı bir ihaleyi dün savcılığa intikal ettirdiklerini ifade etti:

"ANFA'nın biz devralmadan önceki genel müdürü, seçimden önceki Mart ayının 25'inde birden bir reklam ihalesi açıyor. Halbuki ANFA sadece Ankara Belediyesi'ne iş yapar, dışarıya iş yapmaz. Dolayısıyla böyle bir reklama ihtiyacı yok. 25'inde internetten yayımlıyor, 26'sında teklif alıyor, 27-28'inde onaylanıyor."

"29'unda başlayıp 40 gün sürmesi gereken bir iş olmasına rağmen hemen kabulü yapılıyor, 40 günlük reklam süreci tamamlanmış ve billboardlara girilmiş gibi kabul ediliyor. Kaldı ki anlaştıkları şirketin o tarihlerde reklam alma ve billboardları kullanma yetkisi de yok. Seçimden önceki son Cuma günü 1,5 milyon lira o şirketin hesabına geçiyor."

Yavaş, ayrıca belediyede şu ana dek 'başka usulsüz harcamaların da tespit edildiğini' söyledi:

"Haber verdiler, Kazan'da dediler, oyuncaklar eşyalar var. 81 milyonluk, Sayın Gökçek görevden ayrılmadan evvel malzeme alınmış. Bunlar peyderpey belediyeye getirilmiş ama ne ambalajları var ortada, birçoğu da güneşin altında kaybolmuş gitmiş. Yani bu kadar yoğunlukta bir mal neden alınır? Peyderpey alınsa ve ödemeler ona göre yapılsa çok daha rahat olurdu."

"Bir yerden 100 bin tane top çıktı. Bildiğimiz futbol ve basketbol topu, 100 bin. Yani on bin, on bin alınabilir ama… Dağıtacağız, çaresi yok. Bayram geliyor, bayramda dağıtırız."

Gökçek'e tahsis edilen cip araçlar geri alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin geçmiş yönetimlerden kalan 9,5 milyar TL borcu bulunduğu, belediye şirketlerinin toplam borcunun ise 1 milyar TL'ye yakın olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yavaş, belediye bünyesinde yapılacak tasarruflarla bu borcun kısa sürede bitirilebileceğini söyledi:

"Ben hiçbir yerde enkaz devraldık ya da çok borçluyuz diye şikâyet etmedim. Biliyorum ki dışarı giden gelirleri belediye kaynaklarına döndürdüğümüz zaman bu borcun birçoğu çok kısa zamanda ödenecek ve yatırım dahi yapılabilecek.

"Örneğin bundan sonra tüm otoparkları, bütün billboardları belediye işletecek. Reklam olarak kullanabileceğimiz tüm mecraları belediye işletecek. Hafriyat gelirleri de zaten belediyeye aktarılmıştı. Bunlar gibi tasarruf yaptığımız zaman önemli ölçüde rahatlayacağımızı düşünüyorum."

Dün yayımlanan genelgeye göre belediyeye ait araçlarda da kesintiye gidiliyor. Genelgede, 'birim amirleri ve şirket yetkilileri tarafından kullanılan kiralık hizmet araçlarının sözleşmelerinin tamamlanmasına müteakip, yeni kiralama işlemlerinde mevzuata ve tasarruf anlayışına uygun olarak hareket edileceği' belirtiliyor.

Yavaş, 'bundan sonra hiçbir belediye şirketi kendi kendine araç kiralaması yapamayacak' diyor:

"Belediyedeki makam araçlarını en az sayıya indiriyoruz. EGO 70 küsur aracı 36'ya indirdi. Makam aracı değil iş makinası kiralaması yapılacak. Yani sekreterlerin altında araba var… Personele anlamsız bir şekilde araçlar tahsis edilmiş."

"Belediyemizde 3-4 tane cip var. Bunların 3 tanesi zamanında Sayın Gökçek'e tahsis edilmiş. Bir tanesi zırhlı, iki tanesi normal cip ama her birinin yaklaşık değerleri 800 bin-1 milyon arasında. Bunları talep ettik, iade edin dedik. Zırhlı olan cip ve iki şoförü kendisinde kaldı, diğer iki cip ise personelleri ile birlikte belediyeye geri geldi. O cipleri de en kısa zamanda satacağız çünkü belediyenin cipe falan ihtiyacı yok."

Yavaş ayrıca, "Kulağınıza geliyordur, 'önce İstanbul'u halledelim, altı ay sonra Ankara'yı da halledeceğiz' sözleri Ankara'nın her yerinde yayılıyor ve resmi ağızlardan da yayılıyor" diyerek sözlerini sürdürdü:

"Ben ortadayım, her şeyi açık bir insanım. 3 kez aday oldum, benimle ilgili bir husus varsa şimdiye kadar yüz bin defa çıkartmanız gerekirdi ama sonradan sonraya birtakım oyunlarla Ankara halkının iradesini yok sayıp o iradeyi ortadan kaldırmanın hem Türk demokrasisine hem ekonomisine de zararı olacaktır ve ülkemizde telafisi imkânsız zararlar doğacaktır."

Yavaş, bir gazetecinin başkentin eski sembolü Hitit güneşinin yeniden şehrin sembolü yapılıp yapılmayacağı sorusuyla ilgili ise, "Maalesef bu dönemde zor. Biliyorsunuz Meclis'te 42'ye karşı 105 çoğunluğu var. Bunun olmayacağını bile bile de Meclis'te lüzumsuz yere enerji sarf etmek istemiyoruz açıkçası" dedi.