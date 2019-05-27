Telif hakkı EPA - Sedat Suna

19 yaşındaki Berfin Özek, Ocak ayında Hatay-İskenderun'da evine yürüyerek dönerken eski erkek arkadaşının asitli saldırısına uğradı.Sülfürik asit olduğu düşünülen sıvı, yüzünün bir kısmının erimesine neden oldu, sağ gözünü de kaybetti. Kadın hakları gruplarının sosyal medyada yürüttüğü kampanya sayesinde saldırı, Türkiye'nin gündeminden düşmedi.Uluslararası haber ajansı EPA'dan Sedat Suna, taburcu olarak evine dönen Özek'in bir gününe tanık oldu.

Dört ay boyunca hastanede tedavi gördükten sonra evine dönen Özek, estetik ameliyatı için gün sayıyor.

Şimdi Özek'in önünde, bir buçuk yıllık bir sürece yayılacak 5 farklı ameliyat var.

Telif hakkı EPA - Sedat Suna

Üniversitede psikoloji okumak istediğini söyleyen Özek, yaşadıklarından sonra okulu bırakmak zorunda kaldığını söylüyor.

Özek, "Ben bunu hak etmedim, bu benim yüzüm değil. Bu, toplumumuzun utancının yüzü" diyor.

Telif hakkı EPA - Sedat Suna Image caption Berfin ve annesi Meryem

Saldırı 15 Ocak'ta 2019'da Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleşti. Dershaneden evine döndüğü sırada Berfin Özek'in yüzüne asit benzeri bir sıvı atan kişinin olay yerinden kaçtığına ilişkin haberler, sosyal medyada büyük yankı buldu.

Berfin Özek'in eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen saldırgan tutuklandı.

Telif hakkı EPA - Sedat Suna

Sülfürik asit olduğu belirtilen madde, Özek'in yüzünün büyük kısmının yanmasına, sağ gözünü kaybetmesine, diğer gözünde ise kısmi görme kaybına neden oldu.

Özek'in saldırıya uğramış olmasına rağmen, tedavi masraflarının devlet tarafından karşılanmayacağı haberleri ise tartışma yarattı.

Telif hakkı EPA - Sedat Suna

Dört ay boyunca bir hastanede tedavi gören genç kadının hikayesini duyurmak için İskenderun Kadın Platformu'nun önceliğinde sosyal medyada bir kampanya başlatıldı.

Kadın hakları grupları, Özek'in yüzüne estetik ameliyat yapılması için gerek masrafların karşılanması için maddi destek çağrısında bulundu.

@iskadinplatform tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin 16 Ocak 2019 da okuldan çıkıp evine doğru giden Berfin Özek'in yolu bir kişi tarafından kesildi.Bu şahıs, Berfin'in yanına yaklaşarak pet şişeden yüzüne asit benzeri yakıcı bir sıvı atmıştı.Erkek şiddetine karşı tek yürek olup #BerfinÖzekin tedavisi için desteğinizi bekliyoruz. pic.twitter.com/rptW62ZX8k — İskenderun Kadın Platformu (@iskadinplatform) 28 Nisan 2019

Telif hakkı EPA - Sedat Suna Image caption Berfin, babası Yaşar Özek ile birlikte yemek pişirirken.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, Özek'in tedavi giderlerinin, 'estetik' kategorisinde değerlendirilerek karşılanmadığı haberleri üzerine CHP, TBMM'ye kanun teklifi verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın hazırladığı teklif, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda şiddete maruz kalanların ameliyatlarının devlet tarafından karşılanması yönünde değişiklikler öngörüyor.

Sağlık Bakanlığı ise, Özek'in yüzüne bir özel hastanede estetik ameliyat yapılması için gerekli maddi desteği vereceğini açıkladı.

Telif hakkı EPA - Sedat Suna

Anadolu Ajansı (AA) Sağlık Bakanlığı'nın girişimleri sonucu Özek'in Ramazan Bayramı'ndan sonra Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir özel hastanede ameliyata alınacağını bildirdi.

Telif hakkı EPA - Sedat Suna Image caption Özek yeğeni ve erkek kardeşleri Barış ve Ferhat ile birlikte.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na göre, bu yılın ilk 4 ayında erkekler tarafından saldırıya uğrayan 141 kadın yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz yıl bu sayı 440'tı.

İngiltere merkezli asit saldırılarından kurtulanlarla çalışan uluslararası kurum Acid Attacks Survivers International'ın araştırmasına göre her yıl 1,500'den fazla asit saldırısı kayda geçiyor ve bunların yüzde 80'i de kadınları hedef alıyor.