Ankara'da gözaltında işkence iddiaları: Avukatlar ve emniyet ne diyor?

2010-2013 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu sınavında kopya çektikleri iddiasıyla 249 eski bakanlık çalışanı hakkında geçtiğimiz hafta gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan bazı kişilerin, "etkin pişmanlıktan yararlanma dilekçesi imzalayarak itirafçı olmaları için" Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde sistematik işkenceye maruz kaldıkları iddia edildi. Ankara Emniyeti ise bugün yaptığı basın açıklamasında iddiaları yalanladı ve 130 avukatın şüphelilerle 545 kez görüştüğünü açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 20 Mayıs'ta, 42 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 249 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini ve 78 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Başsavcılığın açıklamasında, "Dışişleri Bakanlığına personel temini amacı ile gerçekleştirilen sınavlarda FETÖ üyelerince, FETÖ üyesi adaylar lehine usulsüzlük yapıldığı isnatlarına ilişkin olarak 5 farklı soruşturma yürütüldüğü" bildirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise operasyonla ilgili açıklamasında, gözaltına alınan kişilerin "FETÖ'cü" olduğunu söyledi.

Gizlilik kararı bulunan dosya kapsamında kaç kişinin gözaltında olduğu net olarak bilinmiyor. Bu sayının 20 Mayıs'tan bu yana yakalananlarla ve teslim olanlarla birlikte 100'den fazla olduğu sanılıyor.

BBC Türkçe'nin edindiği bilgilere göre, bir haftadır gözaltında tutulan bu kişilerin gözaltı kararı dün mahkeme kararıyla Cuma gününe kadar uzatıldı. Bugün gözaltındakilerin ifadelerinin alınmasına başlandı.

Gözaltına alınan kadınların biri hariç tamamı serbest bırakıldı. Gözaltında işkence iddiaları ise kadınların serbest bırakıldığı Cumartesi günü dile getirilmeye başlandı.

HDP milletvekili Gergerlioğlu soru önergesi verdi

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu önceki gün Ankara Emniyeti'ndeki işkence iddialarını Twitter hesabından duyurdu. Gergerlioğlu ardından konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından cevaplanması talebiyle Meclis'e soru önergesi verdi.

@gergerliogluof tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin ANKARA EMNIYETINDE İŞKENCE IDDIALARI VAR..!



Ankara Mali subesinde gozaltinda olan eski disisleri calisanlarina cop sokma dahil agir iskenceler edildiği iddiaları var. Gozaltinda yaklasik 100 kisi varmış



Konu hakkında @TC_icisleri bir açıklama yapmalı.!



Türkiye nereye gidiyor?? — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) 26 Mayıs 2019

BBC Türkçe'ye konuşan Gergerlioğlu, gözaltına alınmış kişilerin çoğunun KHK ile ihraç edilmiş kişiler olduğunu ve 20 şüphelinin ağır işkenceye maruz kaldığı iddialarının olduğunu söyledi.

Yaptığı basın açıklamasında ise iddialarla ilgili İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nı adım atmaya davet etti.

'Konuşmazsa cop sokacaklarını söylemişler'

BBC Türkçe'nin ulaştığı avukatlar ise "Cuma'ya kadar gözaltında kalacak müvekkillerinin güvenliği için" haberde isimlerinin yer almasını istemedi.

Bir avukat, müvekkilinin maruz kaldığı işkenceyi şöyle anlattı:

"Cumartesi gecesi akşam saatlerinde sorgu için almışlar, aşağıya götürmüşler, akabinde gözlerini bağlamışlar. Çırılçıplak soyup ellerini arkadan kelepçelemişler. Başı yere gelecek pozisyonda dizlerinin üstünde tutmuşlar. Makatını yağlayıp çevresinde cop gezdirmişler ve konuşmazsa cop sokacaklarını söylemişler.

"Gözaltı süresinin biteceği Cuma gününe kadar konuşmazsa bu muamelenin devam edeceğini, etkin pişmanlık ifadesi istediklerini söylemişler. Müvekkilim de orada fenalaşınca işkenceyi kesmişler. Gece tuvalete kalktığında yere yığılmış, sabah kahvaltıda yeniden bayılmış. Bunun üzerine apar topar hastaneye götürmüşler."

Avukat, müvekkilinin hastanede muayene edildiğini ancak yanında polisler olduğu için işkenceyi doktora anlatmaktan korktuğunu söylüyor:

"Müvekkilim işkence gördüğünü söylediğinde hiç böyle bir şey aklıma gelmedi, hemen 'Kaldır tişörtünü göreyim' dedim, dayak zannettim, belki fotoğrafını çekebilirim diye düşündüm. Fakat bunları anlattığında nutkum tutuldu. İşkence uzman bir ekip tarafından yapıldığı için vücudunda bir iz, emare yok."

BBC Türkçe'ye konuşan 3 farklı avukatın söylediklerine göre, gözaltında tutulan en az 6 kişi "makata cop sokma eylemine ya da tehdidine", en az 20 kişi ise koğuştan ayrı bir odada işkenceye maruz kaldı.

'İşkenceyle itirafçı olmaları isteniyor'

Bir başka avukat, gözaltında tutulan kadınların serbest bırakılmasıyla işkencenin başladığını ve dün gözaltı sürelerinin uzatılması için mahkemeye çıkarılan bazı şüphelilerin maruz kaldıkları işkenceden ötürü "sekerek yürüdüğünü" söylüyor:

"Bir kısmına cop sokulmuş, bir kısmına da copun ucu yağlanıp anüs bölgesinde gezdirilerek tehdit yinelenmiş. Bu işkencelerden sonra bir kişi etkin pişmanlıktan yararlanacağını, ne isterlerse imzalayacağını istediğini söylemiş. Etkin pişmanlıktan yararlanmayan kişilere ise, 'Size Cuma'ya kadar süre, konuşmazsınız her türlü şeyi yapacağız' demişler."

Telif hakkı DHA Image caption Dışişleri Bakanlığı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyonla ilgili yapılan açıklamada, 249 kişiyle ilgili olarak yabancı dil sınavlarına ilişkin olarak düzenlenen bilirkişi raporları, ByLock kullanıcısı olmaları ve ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS-KPDS gibi sınavlara ilişkin olarak düzenlenen olağandışılık raporlarında isimlerinin bulunması gibi tespitler yapıldığı belirtilmişti.

Avukatlar ise dosyanın "boş" olduğunu savunuyor.

'İtiraf almak için işkence yoluna başvuruyorlar'

"Bu dosya sınavlarda adayların verdikleri cevapların birbirine benzer olmasından oluştu" diyen bir avukat, sözlerini şöyle sürdürüyor:

"2010 yılındaki sınavda, 'Türkiye'nin dış politikada en çok önemsediği ülkeler nelerdir?' gibi bir soru sorulmuş. Zaten 2010 yılının flaş tartışması buydu ve sorulabileceği öngörülebiliyordu. İnsanlar kaynak olarak sadece bakanlığın resmî sitesinde yayımladığı makaleleri ve dönemin bakanı Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı konuşmalara çalışmış, hepsi bunları ezberlemiş.

"Dolayısıyla dosya boş, etkin pişmanlıkla sözde itiraf almak için işkence yoluna başvuruyorlar."

Bir avukata göre, "işkenceyle etkin pişmanlık ifadesi imzalayan" yaklaşık 10-15 kişi bulunuyor:

"İki kişiyi yan yana odalara almışlar. 'Birbirimizin işkence sesini duyuyorduk' diyorlar. Sonra içlerinden biri, hangi evrakı getirirseniz imzalayacağım demiş. Sonra 25 kişinin bulunduğu nezarethaneye döndüğünde 'Arkadaşlar kusura bakmayın, hepinizin ismini işaretlettirdiler' demiş. Serbest bırakılınca da bir hastaneye gidip hemen darp raporu almış, ileride dava aşamasında kullanacağını söylüyor."

Telif hakkı Ankara emniyet müdürlüğü

Ankara Emniyet Müdürlüğü: 130 avukat şüphelilerle 545 kez görüştü

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili olarak bugün bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, şüphelilerin avukatlarıyla görüştürüldüğü ve iddiaların asılsız olduğu belirtildi:

"Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahıslarla ilgili bütün iş ve işlemler hukuka uygun şekilde yürütülmektedir. Şahıslar avukatları ile görüştürülmekte (130 avukat 545 kez şüphelilerle görüştürülmüştür) ve bu görüşmelerin tamamı tutanak altına alınmaktadır. Ayrıca şahısların her 24 saatte bir adli sağlık raporları alınmakta olup, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk da tespit edilmemiştir.

"Terör örgütü FETÖ üyelerine ait sosyal medya hesaplarından yapılan bu paylaşımlar; gerek yapılan operasyonlardan duyulan rahatsızlık, gerekse etkin pişmanlıkların ve örgütteki çözülmenin önüne geçmek amacıyla daha önce yapılan paylaşımlar gibi, kasıtlı olarak yapılmaktadır. Bu tür asılsız haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir."

Gözaltında işkence iddiaları: 'Yüreğimin en pis yerine yazdım'