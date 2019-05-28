DHA: Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı

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Demirören Haber Ajansı (DHA), Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki hakkında soruşturma başlatmasının ardından, Şevki'nin akşam saatlerinde Ankara'da gözaltına alındığını bildirdi.

Abdullah Şevki'nin yazdığı Zümrüt Apartmanı isimli kitapta çocuk istismarını anlattığı satırlar, "pedofiliyi meşrulaştırması ve özendirmesi" gerekçeleriyle sosyal medyada infial yaratmıştı. Kurgu Kültür Merkezi Yayınları tarafından yayımlanan kitap için, çok sayıda sosyal medya kullancısı, Twitter üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na açıklama çağrısı yaptı.

Bazı avukatlar, kitabın toplatılması, basımının durdurulması, yazarının tutuklanması ve hakkında dava açılması için, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi.

Açıklamada, "Ülkemizde, yayımlanmış eserlerde suç teşkil eden hususların belirlenmesi ve bunlara karşı herhangi bir cezai yaptırım uygulanması, kanunen Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sorumluluğunda değildir" denildi.

Suç duyurusunda bulunulduğu takdirde, 'yasaklama ve el koyma kararları yargı mercilerince verilir' açıklaması yapıldı.

İlerleyen saatlerde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Abdullah Şevki ile birlikte kitabın basım ve dağıtımından sorumlu kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bakanlık, kitapta yer alan ifadelerin Türk Ceza Kanununun 226. maddesine aykırılık teşkil ettiğini gerekçe gösterdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Çocuklarımızın yüksek yararı ve toplumsal ahlaki yapımızın korunması önceliğimizdir. Bakanlık olarak çocuklarımızın ruhsal, psikolojik ve fiziksel gelişimlerini etkileyecek her türlü olumsuz içerikle mücadelemiz devam edecektir."

@ailevecalisma tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Sosyal medya ve bazı haberlerde basım tarihi 2013 olan bir kitapta pedofili içeren ifadelere yönelik aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. pic.twitter.com/Dvmy841d9K — T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@ailevecalisma) 28 Mayıs 2019

Kültür ve Turizm Bakanlığı da kitapta yer alan ifadelere ilişkin olarak, Bakanlık tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

@TCKulturTurizm tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Bakanlığımızca, yazarı Abdullah Şevki olan #zümrütapartmanı isimli kitapta yer alan ifadelere ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2019/8534 dosya numarasıyla suç duyurusunda bulunulmuştur.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) 28 Mayıs 2019

Bu gelişmelerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da "müstehcenlik suçundan" kitabın yazarı Abdullah Şevki hakkında soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı (DHA) Abdullah Şevki'nin akşam saatlerinde Ankara'da gözaltına alındığını bildirdi.