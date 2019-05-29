Telif hakkı DHA Image caption Ekrem İmamoğlu

Millet İttifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Pazartesi akşamı Habertürk Televizyonu'nda konuk olduğu "Türkiye'nin Nabzı" adlı programda sarf ettiği bazı sözlerin ve Salı günü İstanbul-Arnavutköy'de buluştuğu bir esnafla diyaloğunun sosyal medyada tahrif edilerek dolaşıma sokulması tepki çekti.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından programdaki sözlerinin tamamını yayımladı.

Habertürk yazarı Mehmet Akif Ersoy, "Türkiye'nin Nabzı" adlı programda Ekrem İmamoğlu'na, "PKK'ya, FETÖ'ye ve özellikle yabancı basının Türkiye ve İstanbul seçimleri üzerinden tartıştığı meselelere ilişkin bir mesajınız olur mu?" sorusunu yöneltti.

İmamoğlu bu soruya, "Ne olabilir ki? Gelin Türkiye'yi hep beraber yönetelim. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın 24 Haziran'da yetki alan AKP'li yetkililer…" diye başlayarak yanıt verdi.

Ancak İmamoğlu'nun sözleri Türkiye'de sosyal medyada bazı hesaplarda montajlanarak yayımlandı. Konuşma "terör örgütlerine çağrı" şeklinde yansıtıldı.

AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Elif Şahin Keleş, sosyal medya hesabından bu sözlerin montajlanmış bir halini paylaştı.

Bu video çok sayıda İmamoğlu karşıtı sosyal medya hesabının yanı sıra AKP yanlısı yayın kuruluşları tarafından da internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında yayıldı.

Ekrem İmamoğlu ise daha sonra sosyal medya hesabından açıklamasının tamamını paylaştı.

'AK Parti'ye negatif yansımaları oluyor'

Mehmet Akif Ersoy, Salı akşamı Habertürk sitesinde yayımlanan yazısında, "Yayın esnasında ve sonrasında telefonuma gelen yüzlerce mesaj ve gönderi, bazı troll hesapların bu konuşmayı yarısında keserek, İmamoğlu sanki FETÖ ve PKK'ya "Gelin Türkiye'yi birlikte yönetelim" demiş gibi paylaşmaya başladı" dedi.

"Sosyal medya kesmedi, haber siteleri ve bazı 'gazeteci' dostlarımız da işin aslını hiç araştırmadan gelen video üzerinden haberler, paylaşımlar yaptı" diyen Ersoy, yazısını şöyle sürdürdü:

"İmamoğlu'nu farklı şekilde eleştirmek, çelişkilerini tespit etmek, gerçek veri ve sebeplerle ifadelerine şerh düşmek mümkünken, böylesine yanlış bir yöntemle bunları paylaşmanın, AK Parti'ye negatif yansımaları oluyor."

İmamoğlu'nun esnafla diyaloğu

Ekrem İmamoğlu Salı günü İstanbul-Arnavutköy'de esnafla buluştu. İmamoğlu'na sohbet ettiği bir esnaf, Habertürk yayınından sonra sosyal medyaya dolaşan montajlı videoyu sordu. İmamoğlu, videonun tamamını izletmek istese de "Sizin zihniyetinizi biliyorum" diyen esnafı ikna edemedi.

İmamoğlu bu diyaloğu da sosyal medya hesabından da paylaştı.

Bu tartışma sırasında İmamoğlu'nun vedalaşırken esnaf gencin yanağına dokunması yeni bir tartışma başlattı.

Soylu, İmamoğlu için 'Demin de bir çocuğu tokatladı' dedi

Tartışmaya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

İmamoğlu'nun "son zamanlarda sinirli olduğunu" söyleyen Soylu, ''Demin de bir çocuğu tokatladı biliyorsunuz" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "İmamoğlu tokat attı" iddiası için sosyal medya hesabında, "Bu arsızların yalanı bitmez ama millet bunların ne olduğunu görsün" dedi ve görüntünün montajsız halini paylaştı.

İmamoğlu'nun esnafla diyaloğunu A Haber Televizyonu internet sitesinde, "Ekrem İmamoğlu'ndan vatandaşa saygısızlık" başlığıyla yayımladı.

Takvim gazetesinin internet sitesinin başlığı, "Ekrem İmamoğlu'ndan büyük saygısızlık! İmamoğlu Vatandaşa tokat attı..." oldu.

İmamoğlu ise sosyal medya hesabından Kanal 7 Televizyonu muhabiriyle arasındaki sohbetin videosunu da paylaştı.

Şamil Tayyar: Kontrolsüz paralel yapılara ilişkin önlem alınması zaruri hale geldi

İmamoğlu'nun Habertürk Televizyonu'nda katıldığı programdaki sözlerinin sosyal medyada bazı çevrelerce tahrif edilerek yayımlanmasına AKP çevrelerinden de tepki geldi.

Eski AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "kontrolsüz paralel yapılara ilişkin önlem alınmasının zaruri hale geldiğini" yazdı.