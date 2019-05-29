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İktidarın, "bayram müjdesi" olarak çıkarmak istediği yeni askerlik sistemine ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri şimdilik Ramazan Bayramı sonrasına ertelendi.

Askerlik süresini 6 aya indiren ve bedelli askerliği kalıcı hale getirilmesini de içeren düzenleme, hâlâ silah altında bulunanlardan 6 ayını dolduranlara da, yasanın yürürlük tarihi itibarıyla erken terhis olanağı sağlıyordu.

Yasa teklifi ile ilgili gerek iktidar partisi AKP'ye iletilen kaygılar, gerekse muhalefet partilerinin, cumhurbaşkanına verilen yetkilerle ilgili muhalefet şerhlerinde dile getirdikleri eleştiriler üzerine, yasanın yeniden gözden geçirilmesi kararlaştırıldı.

Erteleme kararı, AKP Grup Başkanı Naci Bostancı'nın, parlamentodaki tüm siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle dün yaptığı toplantıda alındı.

45. maddeye itiraz

Edinilen bilgiye göre, muhalefet partileri özellikle cumhurbaşkanına askerlikten muafiyet tanıma yetkisi veren 45. maddedeki düzenlemeye itiraz ettiler.

Komisyon görüşmelerinde de en çok tartışma yaratan sözkonusu maddenin 2. fıkrasında, "Olağanüstü hal veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan, cumhurbaşkanınca gerekli görülen sahalarda özel olarak görevlendirilen gönüllüler, cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara uydukları taktirde askerlik hizmetinden muaf tutulur" deniliyor.

AKP, bu düzenlemenin mevcut yasada da olduğu ve söz konusu yetkinin Bakanlar Kurulu'nda olduğunu, cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesi nedeniyle, diğer konularda olduğu gibi Bakanlar Kurulu'nun yetkilerinin cumhurbaşkanına aktarılmasından ibaret olduğunu savunuyor.

Ancak MHP ile muhalefet partileri artık bu yetkiyi tek kişinin kullanacağını ve arada hiçbir süzgeç kalmadığına dikkat çekerek, "gönüllü", "saha" tanımlarının daha net tanımlanması önerisini getirdiler.

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Bostancı başkanlığındaki toplantıda ayrıca, muhalefet partileri 6 ayını dolduranların hemen terhisiyle birden bire kıtalarda boşalma olacağı, bu durumun da "güvenlik zafiyeti" yaratacağı kaygılarını dile getirenlerin olduğunu belirterek, kademeli terhise ilişkin bir çalışma yapılabileceği önerisinde de bulundular.

130 bin kişi terhis olacaktı

Milli Savunma Bakanlığı'nın hesaplamalarına göre, yasanın çıktığı anda 6 ayını doldurdukları için terhis olacakların sayısı 130 bin olarak belirlenmişti.

Toplantıda, yasanın yeniden gözden geçirilip, tartışmalı maddelere açıklık kazandırılması ve yasanın uzlaşmayla çıkarılması için yasanın sıkıştırılmış bir takvimde ele alınmaması ve başlayacak 9 günlük bayram tatili sonrasında ele alınması kararlaştırıldı.

AKP'nin yasanın maddelerinde değişikliğe gitmek yerine, komisyon raporunda, eleştirilen ya da kaygı uyandırılan maddelerle ilgili tanımlara açıklık getirilmesi seçeneğine daha sıcak baktığı belirtiliyor. AKP yöneticileri, düzenlemenin bayram sonrasındaki ilk mesai gününde görüşmelerine başlanmasını planladıklarını söylediler.

Ancak görüşmelerin 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonrasına da kalabileceği belirtiliyor.