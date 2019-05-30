İstanbul seçimiyle ilgili en çok neyi merak ediyorsunuz?
- 30 Mayıs 2019
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23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimiyle ilgili en çok merak ettiğiniz konuyu bize gönderin, sizin için araştıralım.
Sizden gelecek sorular arasında en çok merak edilen konuyu araştıracağız.