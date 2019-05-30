İstanbul seçimiyle ilgili en çok neyi merak ediyorsunuz?

  • 30 Mayıs 2019
Seçim

23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimiyle ilgili en çok merak ettiğiniz konuyu bize gönderin, sizin için araştıralım.

Sizden gelecek sorular arasında en çok merak edilen konuyu araştıracağız.

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