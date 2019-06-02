DHA: Keskin ve Yusufeli'nde AKP adayları yenilenen seçimleri kazandı

Telif hakkı DHA

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verdiği Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleriyle Adıyaman'ın Kesmetepe beldesinde yenilenen seçimlerde oy verme işlemi tamamlandı.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AKP adayı Dede Yıldırım seçimi kazandı.

Yıldırım'ın 2 bin 426 oy, Milli İttifakı adayı İYİ Partili Necati Alsancak'ın 2 bin 165 oy, MHP adayının ise 679 oy aldığı bildirildi.

31 Mart'ta yapılan seçimde İYİ Partili Alsancak bin 806 oy, AKP'li Yıldırım ise bin 800 oy almıştı. Seçim, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle YSK tarafından iptal edilmişti.

Yusufeli'nde de AKP adayı kazandı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, 31 Mart'taki yerel seçim sonuçlarına yapılan itirazlar üzerine Yüksek Seçim Kurulu'nca yenilenen belediye başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre AKP adayı Eyüp Aytekin kazandı.

Seçimlerde, AKP adayı Eyüp Aytekin 2 bin 428 oy alırken, en yakın rakibi CHP Adayı Barış Demirci 2 bin 63 oyda kaldı.

Kesmetepe'de başkanlığa DSP'li aday seçildi

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde resmi olmayan sonuçlara göre Demokratik Sol Parti'nin (DSP) adayı Ali Yılmaz başkan seçildi. DSP adayı Ali Yılmaz'ın 370 oy aldığı seçimde, daha önce eşit oy alan CHP adayı Hasan Koca'ya ise 325 oy çıktı.

Resmi olmayan sonuçlara göre 1115 seçmenin sandığa gittiği ve 32 oyun geçersiz sayıldığı kaydedildi.