Ahmet Davutoğlu'ndan 'yeni bir hâl' çağrısı

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Bir süredir yeni parti kuracağı yönünde söylentilerle gündemde olan eski başbakan Ahmet Davutoğlu, memleketi Konya'da katıldığı bir iftarda katılımcılara "Hepinizi yeni bir hâl ile hallenmeye davet ediyorum" dedi.

Davutoğlu konuşmasında bahsettiği 'yeni hâlin' geleceğe hitap edebilecek bir duruşun eseri olacağını vurguladı ve "Özetle ya yeni bir hâl ya da izmihlal (Yıkılma, çökme)" dedi.

Davutoğlu'nun bu sözleri basında 'yeni parti mesajı' olarak yorumlandı.

Davutoğlu'nun konuşmasını gerçekleştirdiği iftar daveti 'Konya Dostları Platformu' adlı organizasyon tarafından düzenlendi.

Eski başbakan Davutoğlu, 22 Mayıs'ta Ankara'da 'Ankara Dostları Platformu', 27 Mayıs'ta ise Diyarbakır'da 'Diyarbakır Gönül Köprüsü Dostları Platformu' tarafından organize edilen etkinliklerde konuşmalar yapmıştı.

Davutoğlu Konya'daki konuşmasının birçok bölümünde 'yeni bir hâl' vurgusunu yaparken "Bizim sloganlara ve çok üst düzey söylemlere değil yeni bir hâle ihtiyacımız var. Yeni bir davranışa, yeni bir duruşa, yeni bir hâle kavuşmadıkça bize intikal eden emaneti, gelecek nesillere hakkıyla teslim edemeyiz" dedi.

Davutoğlu bahsettiği 'yeni hâli' ise "Kibrin yerini tevazunun, öfkenin yerini muhabbetin, nefret söyleminin yerini muhabbet söyleminin, her gün değişen tavırların yerini ilkeli tutarlı tavırların, takiyenin yerini şeffaflığın aldığı yeni bir hal" olarak niteledi.

Davutoğlu 22 Nisan'da Facebook hesabı üzerinden uzun bir mesaj paylaşmış ve partili Cumhurbaşkanı sistemi dahil bir dizi konuda hükümetin uygulamalarına yönelik fikirlerini dile getirmişti.

Davutoğlu'nun o açıklaması 'kurulacak yeni partinin manifestosu' olarak yorumlansa da Ahmet Davutoğlu sonraki dönemdeki söylemlerinde yeni bir siyasi oluşum hazırlığından bahsetmemişti.

Mayıs ayı başında BBC Türkçe'ye bilgi veren Davutoğlu'na yakın kaynaklar, eski başbakanın AKP içinde 'demokratikleşme' tartışmasını başlatıp, hem parti tabanının nabzını ölçeceğini hem de parti içinde etkinliğini artırma stratejisi izleyeceğini söylemişti.