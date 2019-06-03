Trump ses kaydı olmasına rağmen Meghan Markle'a 'ahlâksız' dediğini inkâr ediyor

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Bugün İngiltere ziyaretine başlaması beklenen ABD Başkanı Donald Trump, Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'a 'ahlâksız' dediğini, ses kayıtlarının olmasına rağmen inkâr etti ve konuyla ilgili haberlerin de yalan olduğunu savundu.

Pazar akşamı Twitter'dan bir mesaj paylaşan Trump, "Meghan Marke'a hiçbir zaman 'ahlâksız' demedim. Yalan haber basınının ürettiği bir şey ve bu sefer fena yakalandılar!" dedi.

Trump söz konusu ifadeleri İngiltere ziyaretinden önce The Sun gazetesine verdiği röportajda kullanmıştı.

İngiltere Kraliyet ailesine katılmadan önce ABD'de oyunculuk yapan Meghan Markle, Donald Trump'ın konuşmalarını ve politikalarını eleştiren bir isimdi. Markle ayrıca 2016 başkanlık seçimlerinde de Demokratların adayı Hillary Clinton'a desteğini açıklamış, Trump için 'kutuplaştırıcı' ve 'kadın düşmanı' demişti.

The Sun röportajında Trump'a Meghan Markle hakkındaki görüşleri sorulduğunda ABD Başkanı "Bilmiyordum. Ne diyebilirim ki? Ahlaksız olduğunu bilmiyordum" dedi.

Trump ayrıca Markle'ın İngiltere Kraliyet ailesine katılmasından ötürü memnun olduğunu da söyleyerek Markle'ın 'çok iyi bir prenses' olacağını ifade etti.

Cumartesi günü The Sun gazetesinin internet sitesinde röportajın söz konusu bölümünün ses kaydı yayınlandı.

Trump'ın röportajda söylediği sözleri inkâr etmesi üzerine çok sayıda gazeteci ifadelerin kayda alındığını hatırlattı.

@NickBryantNY tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin “What can I say? I didn’t know that she was nasty," Trump on Meghan Markle in an interview with The Sun. It’s on tape. https://t.co/GYi7qI0rBL — Nick Bryant (@NickBryantNY) 2 Haziran 2019

Sussex Düşesi Meghan Markle, Prens Harry ile evli ve çiftin ilk bebekleri Mayıs ayında doğdu. Markle annelik izninde olduğu için Trump'ın İngiltere ziyareti sırasında Kraliyet ailesi programlarına katılması beklenmiyor.

ABD Başkanı Trump 2016 seçimleri öncesi düzenlenen tartışma programında da Demokrat rakibi Hillary Clinton'a 'ahlaksız kadın' demişti.

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