Türkiye İzlanda’ya 2-1 yenildi, grupta ilk mağlubiyetini aldı

Telif hakkı Oliver Hardt - UEFA

Türkiye, EURO 2020 elemelerinde H Grubu'ndaki 4. maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 yenildi.

İzlanda'ya 3 puanı getiren goller, 21 ve 32. dakikalarda Sigurdsson'dan geldi.

Milli Takım'ın tek golünü ise 40. dakikada Dorukhan attı.

Türkiye karşılaşmaya Mert; Zeki, Merih, Kaan, Hasan Ali; Kenan, Dorukhan, Ozan, İrfan Can, Hakan; Burak 11'iyle başladı.

Telif hakkı Oliver Hardt - UEFA

Cengiz ve Mahmut sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.

İkinci yarıda Kenan'ın yerine Yusuf sahadaydı.

Maçın ilerleyen dakikalarında ise İrfan Can'ın yerine Abdülkadir, Dorukhan'ın yerine oyuna girdi.

Telif hakkı EFE OC

Karşılaşmaya dengeli başlayan Milli Takım, yediği ilk gol sonrası devre arasına dek bocaladı, ikinci yarıda ise daha etkili bir futbol oynadı. Ancak Ay Yıldızlılar ikinci yarıda İzlanda savunmasını ve kalecisi Haldarsson'u aşamayınca sahadan puansız ayrıldı.

Maçtan notlar

Eyjafjallajökull Yanardağı'nın Avrupa hava sahasını kapattığı uçuş krizi sonrası İzlanda, belki de ikinci kez Türkiye gündemine bu denli hakim oldu.

Ancak şehir merkezine yürüyerek, 25 dakikalık mesafedeki stadyumda, gümrükte yaşanan "fırça" gerginliğinden eser yoktu.

Telif hakkı Oliver Hardt - UEFA

Karşılaşma İzlanda'nın mevsimsel şartları gereği akşam gün ışığında oynanırken, ülkenin yaklaşık yüzde 3'ü stattaydı. (İzlanda'nın nüfusu 307 bin, Laugardalsvollur Stadyumu 10 bin seyirci kapasiteli.)

İlk gol sonrası Türk taraftarlarına yakın İzlanda tribününden sahaya bir fırça atıldı.

Telif hakkı Efe oc

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu karşılaşmayı; İzlanda Eğitim, Kültür, Bilim ve Spor Bakanı Lilja Dögg Alfreðsdóttir'le birlikte, Türk taraftarlara tahsis edilen bir alanda izledi.

İzlanda taraftarları ile özdeşleşen "Viking Alkışı"na ise tribündeki yaklaşık 100 kadar Türk taraftar da eşlik etti.

"Inn med boltann" (Topu kaleye sok), Türk taraftarlara yakın İzlanda tribününde en çok tekrarlanan tezahürattı.

3 takımın 9 puanı var

H Grubu'nda diğer maçlarda Fransa Andorra'yı 4-0, Arnavutluk da Moldova'yı 2-0 mağlup etti.

İlk 4 maç sonunda Fransa, Türkiye ve İzlanda'nın 9, Arnavutluk'un 6, Moldova'nın 3 puanı var. Andorra'nın ise puanı yok.

Telif hakkı Oliver Hardt - UEFA

H Grubu'nda 5. maçlar 7 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Türkiye Moldova'yla, Fransa Arnavutluk'la, İzlanda'da da Andorra'yla sahasında karşı karşıya gelecek.

Grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.