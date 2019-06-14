BDDK'nın şikayeti üzerine Bloomberg'in iki muhabirine '2 ile 5 yıl arası hapis cezası istemiyle dava açıldı'
ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg, geçen yıl Ağustos ayında Türk Lirası'ndaki ani değer kaybı ve bankaların adımlarına ilişkin haberleri nedeniyle iki muhabiri hakkında dava açıldığını duyurdu. Bloomberg yetkilileri kararı kınadı. Muhabirler Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç, 2 ila 5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) şikayeti üzerine hazırlanan iddianamede, Karakaya ve Yalınkılıç'ın Ağustos'ta yayımlanan bir haber üzerinden "Türkiye ekonomisinin istikrarını zayıflatmaya çalışması" gerekçe gösterildi.
Basına yansıyan dava metninin kopyasında, Karakaya ve Yalınkılıç'ın 10 Ağustos 2018 tarihli bir haberinde Türkiye'nin "bankacılık ve finans sisteminin acz içinde olduğu izlenimi vermeye çalışan gerçeğe aykırı ve maksatlı ifadelere yer verdiği" belirtildi.
Bloomberg Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait, "Haber değeri taşıyan olaylar hakkında adil ve doğru haberler yapan iki muhabirimize yönelik suçlamaları kınıyoruz" dedi.
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle '36 kişi hakkında suç duyurusu'
ABD merkezli kuruluş, haberle ilgili sosyal medya hesaplarından yorumlar yapan ya da Türkiye'deki bankalar ya da ekonomik gelişmeleri eleştiren paylaşımlarda bulunan 36 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.
Merkez Bankası'nın eski başkanı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, dava metnini Twitter hesabından "Ekonominin genel gidişatı ve döviz kuru gelişmeleri hakkında görüş bildiren bazı kişiler hakkında, BDDK suç duyurusunda bulunmuş. Paylaşmak da suç mu acaba?" notuyla paylaştı.
CHP İstanbul Milletvekili Ertuğrul Toprak, Twitter'dan paylaştığı mesajında "Döviz-Faiz-Kriz haberi yazanlara BDDK'nın dava açmasıyla gerçek örtülmez, ekonomi düzelmez!" ifadelerini kullandı.
Davanın ilk duruşmasının 20 Eylül'de İstanbul'da görüleceği bildirildi.
BDDK, Mart ayında TL'nin döviz karşısında yaşadığı değer kaybı sonrası ABD merkezli uluslararası yatırım bankası JP Morgan'ın döviz piyasalarına ilişkin yayımladığı bir rapor nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
Kurum, raporun kapsadığı "yanıltıcı içerik" ile banka müşterilerini yanıltıcı ve manipülatif şekilde döviz alımına yönlendirdiklerine dair gelen şikayetleri gerekçe göstermişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soruşturma hakkında yaptığı açıklamada "Dövizi tırmandırmaya çalışanlar bedelini ağır öder" demişti.
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