Telif hakkı DHA Image caption Erdoğan, "94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması"nda bir konuşma yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü gerçekleştirdiği bir konuşmasında, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak, "Böyle bir kişi, benim milletimden başta Ordu Valimiz olmak üzere özür dilemedikçe, bir defa böyle bir adaylığa bırakın layık olmak, böyle bir makama gelemez" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, Milli Görüş Hareketi'nden ayrılan isimleri çatısı altında toplayan Cihannüma Derneği ve İstanbul Dostluk Derneği'nin birlikte organize ettiği bir etkinliğe katıldı.

"94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması" adıyla düzenlenen toplantıda Erdoğan, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, konuşmasında İmamoğlu'nu atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Herkesi kucaklamak için geliyorum diyen kişi, Ordu'da bu devletin, bu milletin valisine 'it' diyor. Bu nasıl kucaklama? Sen her şeyden önce bu devletin valisine tahammül edemiyorsun ve O'na kalkıp bu ifadeyi kullanıyorsun. Sen, İstanbul gibi bir şehre belediye başkanı olmak için yola çıkıyorsun.

"Şimdi ben buradan başta İstanbullu kardeşlerim olmak üzere tüm milletime sesleniyorum: Böyle bir kişi, benim milletimden, başta Ordu Valimiz olmak üzere özür dilemedikçe bir defa böyle bir adaylığa bırakın layık olmak, böyle bir makama gelemez."

Ekrem İmamoğlu'nun Ramazan Bayramı'nı Karadeniz'de geçirmesinin ardından İstanbul'a dönüşünde Ordu havalimanında CHP'li milletvekili ile birlikte VIP bölümüne alınmaması üzerine bir gerginlik yaşanmış; İmamoğlu'nun Ordu Valisi için 'itlik yapmıştır' sözlerini kullandığı öne sürülmüştü. İmamoğlu ise bu iddiaları reddederek hakaret etmediğini 'Vali'nin basitlik yaptığını' söylediğini öne sürüyor.

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'Veri kopyalamak FETÖ sanatıdır'

Erdoğan, aynı zamanda İmamoğlu'nun mazbatasını aldıktan sonra İBB başkanlığı yaptığı dönemde veri yedekleme işlemi gerçekleştirmesiyle ilgili de yorumda bulundu.

Erdoğan, "18 günde bak neler yaptım diyor. Ben söyleyeyim neler yaptığını. 18 günde başkanvekillerinin odalarının kilitlerini sökmekle meşgul oldu. Veri kopyalama diye bir olayın içerisine girdi. Madem seçildin bu işlerle neden uğraşıyorsun? Bu FETÖ sanatıdır" sözlerini kullandı.

Erdoğan aynı zamanda İmamoğlu'yla ilgili olarak, "CHP'nin adayı ve onu parlatan lobiler 18 gün süreyle işgal ettikleri koltuğu, İstanbul'un 25 yıllık kazanımları yanında tüm geçmişiyle hesaplaşmanın aracı haline dönüştürmenin gayreti içine düşmüşlerdir. Belediyenin verilerinin nereye aktarılacağı belli olmayan bir şekilde kopyalanmaya çalışılmasından, gönüllü kuruluşlarımıza yapılan yardımlara kadar her konuda adeta bir öc alma, bir hesaplaşma siyaseti güdülmüştür" şeklinde konuştu.

Erdoğan'dan önce bir konuşma yapan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise, " İstanbul'u ne dediğini bilmeyen, ne yaptığını bilmeyen, ayak üstünde 50 tane yalanı sahaya pazarlayıp süren birilerine teslim edemeyiz." dedi.

Telif hakkı EPA Image caption İmamoğlu, bugün Küçükçekmece'de bir miting düzenledi

Canlı yayında 'veri kopyalama' iddiası konuşulmuştu

Pazar akşamı Cumhur İttifakı'nın AKP'li adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu, 17 yıl sonra ilk defa bir geleneği canlandırarak gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde ve canlı yayında düzenlenen bir tartışmaya katıldı.Ü

Bu canlı yayın sırasında da Binali Yıldırım, İmamoğlu'nun İBB Başkanı olduğu 18 gün içinde verilerin kopyalanması talimatı vermesine değindi.

Yıldırım'ın doğrudan ithamda bulunmasa da İmamoğlu'nun 18 günlük belediye başkanlığı döneminde yapmak istediği verilerin kopyalanması işlemini Gülen yapılanmasının işlemlerine benzetti.

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İmamoğlu ise bunun veri kopyalama değil, yedekleme işlemi olduğunu, 'veri tabanlarının yedeklenerek Büyükşehir'de korunması için yaptıklarını' aktardı:

"Bu bir veri yedekleme işlemidir. Veri yedeklemesi için veri kopyalaması yapılır ve yedeklenir. Verilerde bir afaki değişiklik yapılabilir, bize de ihbarlar geliyordu, kaldı ki yapamadık, yetişmedi ki bu da hukuksuz bir karar; hiç ilgisi olmayan bir kişinin hukuksuz bir kararıdır. Veri yedekleme, bu kadar basit, kolay bir işlemi başka bir yere taşımanın gereği yok. Bunun güvenlik açısından hiçbir riski yok, çünkü yine büyükşehir belediyesinde, yedeklenip muhafaza edileceği yer orası olacaktı."