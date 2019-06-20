EKREM İMAMOĞLU BİNALİ YILDIRIM

2600 stat büyüklüğünde 15 yeni Yaşam Vadisi Her 200 metreye bir mahalle parkı, daha fazla millet bahçesi

Kuzey Yaşam Koridoru, Bölge Parkları ve Mahalle Cep Parkları Ormanlardan denizlere uzanan 20 'Yeşil Koridor' ve içerisinde 400 km'lik yaya ve bisiklet yolları

Hareketliliği teşvik etmek için 'Yürü Be İstanbul' mobil uygulaması TEM, E5 gibi geniş yollarda sosyalleşme, dinlenme mekanları, spor alanları sunan 'Şehir Terasları'

Yeşil alanı az yerler ile yaşam vadileri arasında 'elektrikli araçlarla' düzenli ulaşım 67 km kesintisiz kıyı şeridi; 23 mavi bayraklı plaj

Güvenli, entegre bisiklet yol ağı ve kamera ile izlenen bisiklet parkları; İstanbul kart ile bisiklet kiralama 1086 km uzunluğunda bisiklet yolu, 5 yıl içinde 520 durak ve 10 bin bisiklet