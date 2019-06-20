İstanbul seçimi: Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın vaatleri neler?
İstanbullular Pazar günü tekrarlanacak büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için yeniden sandık başına gidecek. Tekrarlanacak seçimde 4 aday yarışacak.
Yarış ise Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın AKP'li adayı Binali Yıldırım arasında geçecek.
İki aday, ulaşım ve istihdamın yanı sıra, gençlere ve kadınlara yönelik vaatlerini seçim kampanyalarında öne çıkarmaya çalıştı.
İmamoğlu ve Yıldırım'ın vaatlerini 6 başlıkta derledik:
TRAFİK
|EKREM İMAMOĞLU
|BİNALİ YILDIRIM
|7/24 ulaşım. Yakıt kullanımı ve maliyeti daha düşük, iki kat fazla yolcu kapasiteli metrobüsler
|Elektrikle çalışan 'otonom' sürücülü, % 50 daha fazla yolcu kapasiteli metrobüsler
|0-4 yaş çocuğu olan kadınlara, 12 yaş altı çocuklara ücretsiz toplu taşıma
|Çocuk, öğretmen, işsizlik maaşı alanlara ücretsiz ulaşım, motosikletlilere ücretsiz köprü geçişi
|5 yılda 2 kat geniş metro ağı, yeni duraklarla metroya erişimi % 50’lere çıkarmak
|Raylı sistem kullanım oranını % 48,1'e çıkarmak, her yıl minimum 50 km raylı sistem
|11 yeni füniküler hattı. Marmaray’ın kuzeyine iki yakadaki raylı sistemleri bağlayan yeni boğaz bağlantısı
|Boğaza Büyük İstanbul Tüneli ; Dolmabahçe-Sarıyer ve Kağıthane - Tüyap arası tüneller zinciri
|Yeni parallel hatlarla deniz ulaşımını tren-metrolara bağlamak, deniz ulaşımının payını %2’den % 10’a çıkarmak
|Deniz ulaşımında 7 yeni hat; Adalar'a kesintisiz ulaşım, küçük kapasiteli gemiler
|'Park et & Devam Et' uygulaması (park sonrası ücretsiz toplu ulaşım) 2 kat fazla kapasiteli otopark ağı
|'Park et devam et' uygulaması; 834 noktada otopark; İSPARK'ta ilk bir saat ücretsiz
YAŞAM ALANLARI
|EKREM İMAMOĞLU
|BİNALİ YILDIRIM
|2600 stat büyüklüğünde 15 yeni Yaşam Vadisi
|Her 200 metreye bir mahalle parkı, daha fazla millet bahçesi
|Kuzey Yaşam Koridoru, Bölge Parkları ve Mahalle Cep Parkları
|Ormanlardan denizlere uzanan 20 'Yeşil Koridor' ve içerisinde 400 km'lik yaya ve bisiklet yolları
|Hareketliliği teşvik etmek için 'Yürü Be İstanbul' mobil uygulaması
|TEM, E5 gibi geniş yollarda sosyalleşme, dinlenme mekanları, spor alanları sunan 'Şehir Terasları'
|Yeşil alanı az yerler ile yaşam vadileri arasında 'elektrikli araçlarla' düzenli ulaşım
|67 km kesintisiz kıyı şeridi; 23 mavi bayraklı plaj
|Güvenli, entegre bisiklet yol ağı ve kamera ile izlenen bisiklet parkları; İstanbul kart ile bisiklet kiralama
|1086 km uzunluğunda bisiklet yolu, 5 yıl içinde 520 durak ve 10 bin bisiklet
|Atatürk Olimpiyat Stadı ve çevresi ve belediye otoparklarının güneş enerjisi santraline çevrilmesi
|% 25 olan yenilenebilir enerji üretimini % 60'a çıkarmak için tesis ve santraller
İSTİHDAM
|EKREM İMAMOĞLU
|BİNALİ YILDIRIM
|İşsizliği azaltıp, gençlere iş imkanı yaratarak 5 yılda 200 bin kişiye iş olanağı
|İşsizlikle mücadelede her ilçeye istihdam merkezi. 5 yılda 500 bin İstanbulluya iş imkanı
|Bölgesel İstihdam Ofisleri ile yatırımcı/işveren ile iş gücü arasında bağ kurma
|Genç girişimcilere en az 100 bin lira sermaye desteği
|İstanbul Tanıtım ve Yatırım Ajansı ile 5 yılda 50 bin kişiye istihdam
|Gençlere yarı zamanlı çalışma imkanı
|Teknoloji, yatırım içerikli eğitim programları ile her ilçeye Kent Enstitüsü; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi (İSMEK) ağını yaygınlaştırmak
|İBB bünyesinde ve özel sektörde öğrencilik ve iş öncesi ücretli staj programı
SOSYAL YARDIMLAR
|EKREM İMAMOĞLU
|BİNALİ YILDIRIM
|Su fiyatlarında % 40 indirim
|Su faturalarında % 46'ya varan, doğal gaz ücretine % 10 indirim
|Evsizler Barınma Evleri; Yoksulluk sınırı altındaki yeni evlenecek çiftlere 2 bin TL
|Devlet yardımı alan ailelere her ay 50 TL doğalgaz, 80 TL elektrik faturası desteği; açma-kapama ücreti kalkacak
|Uygun fiyatlı mobilya sunan Beyaz Eşya/Mobilya Çarşıları
|İGDAŞ-İSKİ gibi hizmetlerde borçlara gecikme zammı-ceza kalkacak
|Halk süt (İhtiyacı olanlara- ilkokul çağındaki çocuklara ücretsiz süt dağıtımı); Kent Lokantaları
|Belediye sosyal tesislerindeki düğünlerde 8 bin TL destek
|Balkon, çatı, kırsal alanlarda kent tarımına destek; kentin doğu ve batısına 2 Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi
|Her yıl engelli birey bulunan 25 bin aileye İBB Yaz Kampı'nda tatil
GENÇLER
|EKREM İMAMOĞLU
|BİNALİ YILDIRIM
|25 yaş altı gençlere ulaşımda % 40 indirim; 50 TL'ye aylık öğrenci ulaşım kartı
|İstanbul Kart ile öğrencilere 40 TL aylık ulaşım ücreti (üniversiteye hazırlananlara 1 yıl geçerli)
|Üniversitelilere aylık 400 TL'lik yılda 8 ay burs imkanı; İstanbul Genç Kart ile belediye kültür-sanat/ spor etkinliklerine % 50 indirim
|Üniversite öğrencilerine her ay 10 GB ücretsiz internet; 12 gençlik merkezi; müze/şehir tiyatrolarına bedava erişim
|30 yeni yüzme havuzu, 30 kapalı spor salonu; spor tesisi olmayan yerlerde E-Spor Kulüpleri, yerel ligler
|34 yeni spor tesisi, mahalle ligleri, öğrencilere ücretsiz belediye spor tesisleri kullanımı, uluslararası e-spor olimpiyatları
|Avrupa'nın en büyük 10 kamu kütüphanesinden biri olacak Saraçhane Kütüphanesi; 10 yeni gençlik merkezi
|7/24 açık kütüphaneler, 18 yeni kültür merkezi
|10 bin üniversiteliye barınma imkanı; yeni DS, TOEFL ve IELTS kurs merkezleri
|Bayrampaşa Teknoloji Üssü ve Yapay Zeka Merkezi
KADINLAR
|EKREM İMAMOĞLU
|BİNALİ YILDIRIM
|İBB yönetim kademelerinde % 40, İBB Meclisi'nde % 33 kadın kotası; Kadın Emeği Ofisi ile ev kadınlarının üretimine destek; 3 bin kadına doğrudan istihdam
|Ev kadınlarının ürünlerinin İBB birimlerinde satışı ile aile bütçesine destek
|İlk etapta 100 çocuk kapasiteli 150 kreş
|300 mahalleye dar gelirli ailelere ücretsiz olacak 955 kreş
|25 kişi kapasiteli 2 Kadın Sığınma Evi; 2 Cinsel Şiddet Kriz Merkezi; 7/24 erişilebilir çok dilli Kadın Destek Hattı, toplum ulaşıma acil durum butonları
|Gebelik, anne ve babalığa hazırlık eğitimleri