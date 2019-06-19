Pazar günü tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi öne çıkan tartışma konuları arasında kent yoksulluğu, işsizlik ve ekonomik sıkıntılar geliyor.

Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın AKP'li adayı Binali Yıldırım'ın karşı karşıya geldiği ortak canlı yayında da bu konular gündemdeydi.

Binali Yıldırım, İstanbul'da gelecek 5 yılda yapılacak projelerle İstanbullulara 500 bin istihdam sağlayacaklarını söyledi.

Yıldırım'ın yoksullukla mücadele için öne sürdüğü vaatler arasında doğal gaz indirimi, evlenenlere düğün desteği ve deniz hatları vapurlarını ücretsiz hale getirmek de var.

Ekrem İmamoğlu da İstanbul'da her 4 aileden birinin açlık sınırında olduğunu ifade ederek kent yoksulluğu ile mücadeleyi gündeminin baş sıralarına koyuyor.

İmamoğlu ayrıca, Sofra Destek Paketi, Geçim Destek Paketi, Eğitim Destek Paketi ve Evlilik Destek Paketi başlıkları altında ihtiyaç sahiplerine erişmeyi hedefliyor.

İstanbul, yoksul oranının en yüksek olduğu 6. il

TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2017 raporuna göre Türkiye'de gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu il İstanbul.

Aynı verilere göre İstanbul yoksulluk oranının en yüksek olduğu 6. şehir.

Esenyurt, Kasımpaşa ve Eyüp'te kadınlar artan fiyatlardan, işsizlikten ve geçim sıkıntısından şikâyetçi.

Kimileri Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul ekonomisi ve yoksulluğa çare olacağını düşünürken, kimileri de ekonomik sıkıntıların çözümünün İstanbul'da AKP yönetimiyle çözüleceğine inanıyor.

Haber: Çağıl Kasapoğlu

Kamera/Kurgu: Osman Kaytazoğlu

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