Siverek'te neler yaşandı, silahlı kavga neden çıktı?

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Şanlurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çeltik Mahallesi'nde Cumartesi günü çıkan silahlı kavgada Hakkı İzol ve eşi Zozan İzol ile amcalarının gelini Meral İzol ve oğlu Mustafa Serdar İzol öldürüldü. Demirören Haber Ajansı (DHA), cenaze ve yaralıların hastaneye götürülmesi sırasında araçların yolda iki kişiye çarptığını ve bu kişilerin de hayatını kaybettiğini yazdı.

Silahlı kavga, neden olduğu can kayıpları ve görüntülerinin sosyal medyada görülmesiyle gündem oldu. Videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından #SiverekteKatliamVar etiketi Türkiye'de Twitter'da bir ara TT (Trending Topic/Hakkında en çok konuşulan konu) oldu.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 4 kişinin tutuklandığını, 6 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Oya Ersoy ise yaşananlarla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevaplaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

Ersoy, "Görüntüleri izler izlemez, bu ülkenin İçişleri Bakanı olarak derhal işlem yapılması yönünde yazılı talimat verdiniz mi?" diye sordu.

16 yıl önce işlenen bir cinayet ve arazi anlaşmazlığı

Silahlı kavgada yaralanlardan, Cemal ve Cihan İzo, eski AKP Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un kardeşleri.

Olayın 2003 yılında yaşanan bir cinayet ve devamında yaşanan arazi anlaşmazlığı meselesiyle ilgili olduğu belirtiliyor.

Hayatını kaybeden Zozan ve Hakkı İzol'un çocukları kavga anını telefon kameralarıyla videoya çektiler. Bu görüntüler Salı günü sosyal medyaya düştü.

Dilan İzol: Cinayetin, vahşetin planlı olduğunu anladık

Çiftin 6 çocuğundan en büyüğü olan 24 yaşındaki Dilan İzol, BBC Türkçe'ye yaşananları ve husumetin geçmişini anlattı.

"Olaydan bir gün önce, burada kimler yaşıyor, kimler kalıyor bakmaya geldik diyerek evimize jandarma geldi. Komutan 'Yeni atandım, bunların bilgisini almak için geldim' dedi. Tabii biz sonradan işlenen cinayetin, vahşetin planlı olduğunu anladık. Çünkü jandarmanın gelmesinden bir gün sonra, 15 Haziran Cumartesi sabahı 08:30'da bu olay yaşandı.

"Sabah erkenden babamın öz amca çocukları, yani eski AK Parti milletvekillerinin öz kardeşleri, amcamların evine önce traktörle gidiyorlar. Evi kameraya alıyorlar, taciz ediyorlar, küfrediyorlar kışkırtmak için. Bizimkiler de dışarı çıkınca bunlar diyor ki, 'Siz bizi 5 dakika bekleyin, biz size ne yapıyoruz görün!' dedikten sonra 4 araba ve bir traktör evin önüne geliyor. Annemi, babamı, amcamın eşini, amcamın oğlunu direkt kafalarına sıkıp öldürüyorlar. Bu onların içini soğutmuyor herhalde, bir de cenazelerin üstüne çıkıp taşla, sopayla vuruyorlar. Orada yerde yattıkları halde bunu yapıyorlar. Biz bunların hepsini kendi ellerimizle kameraya aldık ve elimizde 3 açıdan çekilmiş kamera görüntüleri var."

Dilan İzol, köyde iki amcasının evine çok yakın oturduklarını, bu yüzden olayı görüntüleyebildiklerini söyledi.

"Biz içerideydik, çünkü hazırlıklıydık, çünkü sürekli bizi taciz ediyorlardı, sürekli bu korkuyu yaşıyorduk. Bizim evimiz ve iki amcamızın evi birbirine yakın ama saldıranların evi biraz daha uzakta, hepimiz aynı köyde yaşıyoruz. Önce amcamların evine gidiyorlar, 'Biz geleceğiz' deyince amcamlar da annemleri ve babamları çağırıyorlar. Görüntülerde tespit edilen 12 kişi var. Taramalı tüfeklerle, nişan alarak hepsinin kafasına sıkıyorlar" diyor.

'Emniyet'ten bilgi alamadık'

Dilan İzol, olay günü şikayetçi olduklarını ama ne Siverek ne de Şanlurfa Emniyeti'nden herhangi bir bilgi alamadıklarını söyledi.

İzol, cenazeleri de kendi arabalarıyla hastanalere götürdüklerini belirtti. Ayrıca savcılıkta ifade verdiklerini, olay sırasında çektikleri görüntüleri de savcılığa teslim ettiklerini aktardı:

"Şu an hepsi savcılıkta ama bize bilgi verilmiyor. Bu olayın üstünün örtülmesinden korkuyoruz. Bunu yapan şahıslar arkası güçlü olan insanlar. Biz karakolda ifade verirken, amirin telefonu çalıyor. Arayan kişi eski AKP milletvekili Zülfikar İzol. Oradaki amir de telefonu kapatmaya çalışıyor biz göremeyelim diye. Telefonda Zülfikar İzol diye yazıyordu. Olay sırasında o yoktu ama 12 kişi arasında öz kardeşleri ve yeğenleri vardı."

Dilan İzol, 2003 yılında bir amcasının öldürüldüğünü, bu olaydan babası ve iki amcasının sorumlu tutulduğunu da anlattı:

"17 yıl önce amcam öldürüldü. Bunun sorumlusu olarak benim babam ve iki amcam gösterildi. Olay sırasında biz babamla beraber dedemin taziyesindeydik. Diğer iki amcam da engelli kuzenimi doktora götürmek için Mersin'deydiler. Nerede olduğumuza dair kanıtlarımız vardı. Bizim bütün bu delillerimiz yok edildi, ortadan kaldırıldı, karartıldı."

Dilan İzol, babasının suçlandığı dava ile ilgili avukat tutulduğunu ama avukatın rüşvet aldığını, bu yüzden davalarda doğru dürüst savunma yapmadığını iddia ediyor.

Telif hakkı DHA

'Tapularımızı vermedi'

Dilan İzol, babasının kuzeni Zülfikar İzol ile ilgili olarak ise şu iddiayı dile getirdi:

"Bu dava sırasında eski AKP milletvekili Zülfikar İzol babama 'Sen bütün topraklarının tapusunu benim üstüme ver. Senin suçsuz olduğun ortaya çıkınca ben hepsini sana geri vereceğim' diyor. Babam ile Zülfikar İzol öz amca çocukları. Babam da kuzeni olduğu için güvenip, bütün tapularını onun üzerine yapıyor. Daha sonra tapularımızı istediğimizde, bize tapularımızı vermedi. Sürekli bizi tehdit etti, 'Buradan çıkıp gideceksiniz, gitmezseniz sizi öldüreceğiz. Burası bizim. Burada yaşayamazsınız. Eviniz de tarlanız da her şeyiniz artık bizim. Burada hiçbir hakkınız yok. Burada kalamazsınız' denildi. Evimizi yakmaya çalıştılar. Sürekli tehdit ettiler. Taciz atışları yaptılar. Bunlar olduğunda hiçbir şekilde, hiçbir yere sesimizi duyuramadık. Çünkü bütün güç onların elindeydi. 17 yıl boyunca bu şekilde devam etti."

Olayın yaşandığı gün İstanbul'da olduğu belirtilen Zülfikar İzol'a iddiaları sormak için ulaşmaya çalıştık ancak telefonla iletişim sağlayamadık.

Şanlıurfa Valiliği olaydan 4 gün sonra yaptığı yazılı basın açıklamasında ile olayın arazi anlaşmazlığından kaynaklandığını belirtti:

"İlimiz Siverek ilçesine bağlı Çeltik Mahallesinde 15 Haziran 2019 günü saat 09.00 sıralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle aynı aileye mensup taraflar arasında çıkan ve altı (6) vatandaşımızın hayatını kaybettiği, altı (6) kişinin de yaralandığı olayla ilgili olarak, ilk andan itibaren gerekli müdahaleler yapılmış ve en üst düzeyde güvenlik tedbirleri alınarak kamuoyu bilgilendirilmiştir.

"Büyük bir titizlikle adli makamların gözetiminde yürütülen adli soruşturma kapsamında bugüne kadar adliyeye sevk edilen üç (3) şüpheli tutuklanarak cezaevine konmuştur. Hastanede tedavi altında olan diğer üç şüphelinin de durumları yakından takip edilmekte olup, sağlık koşulları uygun olur olmaz adli makamların önüne çıkarılacaktır.

"Çeşitli basın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında dile getirilen, tarafsız ve bağımsız bir şekilde yürütülen adli ve idari soruşturmaya gölge düşürecek iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, bu tür iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir."

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 4 kişinin tutuklandığını duyurdu.

@myeneroglu tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Siverek'te yaşanan katliam büyük bir acı. Öncelikle vefat edenlere Allah rahmet eylesin. Kendilerini hukukun üstünde zanneden feodal kafalı zalimlerle ilgili yargı üzerine düşeni yapacaktır mutlaka. 6 kişi göz altına alınmış, 4 kişi tutuklanmış. Hep birlikte olayın takipçisiyiz. — Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) 19 Haziran 2019

Yerel kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre tutuklananlardan biri eski AKP milletvekili Zülfikar İzol'un kardeşi Cihan İzol. Yaralanan ve şu anda hastanede tedavi altında olan Zülfikar İzol'un diğer kardeşi Cemal İzol hakkında da tutuklama kararı çıkarıldı.

Eski AKP milletvekili Bağlı: Partimizle hiç alakası yok

Eski AKP Şanlıurfa Milletvekili Profesör Doktor Mazhar Bağlı ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada Zülfikar İzol üzerinden olayı AKP'ye bağlamaya çalışanlar olduğunu savundu.

@mazharbagli tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Siverek’teki katliamı “AKP eski milletvekili Zülfikar İzol” üzerinden AK Partiye bağlayan ne çok alçak varmış?

Hiç alakası yok. Zira bölgedeki çatışmalar, tamamen farklı bir sosyolojiye sahip ve de “içe” dönüktür. Kan davaları “öteki” ile değil kendi kanından olanladır maalesef. — Mazhar Bağlı (@mazharbagli) 19 Haziran 2019

Avukat Velat İzol: Geçmişe dayanan bir olay

Olayda hem hayatını kaybeden hem de saldırganların amca çocuğu olan Avukat Velat İzol ise BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, husumetin geçmişe dayandığını ve olayın ani geliştiğine inandığını söyledi.

"Olay üzücü, geçmişe dayanan bir olay. Umarım failler çabucak ortaya çıkar" diyen İzol, sözlerini şöyle sürdü:

"Ben iki tarafın da amca oğullarıyım, köyde sürekli bir olay olmuş, yargı sessiz kalmış, birşey yapamamı. Olay birikmiş ve yıllar sonra ne yazık ki bu şekilde patlak verdi. Ben olayın planlı olduğunu sanmıyorum, ani gelişen bir olay.

"Olayda gizlilik kararı var, konuşmak erken savcılık makamı gerekli incelemeyi yaptıktan sonra gerekli açıklamayı yapacaktır. Görüntülerin incelenmesi de kriminalde belli olacaktır. Olayda yaralananlar var. Onların ifadeleri alınacak. Soruştuma makamının araştırmasını tamamladıktan sonra olayı içeriği netleşecektir."