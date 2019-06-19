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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu, Pazar akşamı gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde canlı yayında karşı karşıya geldi.

Bu yayınla ilgili tartışmalar ise halen gündemdeki yerini koruyor.

En son olarak gazeteci Nagehan Alçı'nın, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ve İsmail Küçükkaya'nın yayından önce bir otelde görüştüklerine dair yaptığı açıklama büyük bir tartışma yarattı.

Bu tartışmanın nasıl ortaya çıktığını ve tarafların ne dediğini derledik.

Nagehan Alçı ne dedi?

17 yıl sonra Türkiye'de ilk defa iki adayın karşılıklı olarak canlı yayında bir programda karşı karşıya gelmesi için görüşmeleri AKP'den Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve CHP'den Grup Başkanvekili Engin Altay yürütmüştü.

İki taraf arasında yapılan görüşmeler sonucunda kamuoyuna ilk başta Uğur Dündar'ın moderatör olacağı bilgisi yansımış, ancak Uğur Dündar'ın bu teklifi reddetmesi üzerine moderatör olarak İsmail Küçükkaya isminde anlaşılmıştı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ünal ve CHP Grup Başkanvekili Altay, 10 Haziran Pazartesi günü yaptıkları toplantıda 6 maddelik mutabakat metninin hazırlandığını, eşit süre ve eşit soru temelinde tartışmanın moderatörün inisiyatifine verildiğini açıkladı.

Gündeme gelen İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu'nun The Marmara Oteli'nde buluşmasını ise gazeteci Nagehan Alçı, Habertürk televizyonunda 17 Haziran Pazartesi akşamı yayımlanan ve Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu yayında dile getirdi.

Alçı, kendisine güvenilir kaynaklardan gelen bir duyuma göre yayından iki gün önce İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu'nun bir otelde yaklaşık bir saat boyunca bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

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İsmail Küçükkaya ne dedi?

Bunun üzerine Habertürk yayınına bağlanan İsmail Küçükkaya ise açıklamada bulundu:

"Mahir Ünal bir akşam beni aradı, Uğur Dündar'ın bu görevi reddettiğini söyledi. 'Sizin isminiz üzerinde mutabakata varıldı, siz kabul ediyor musunuz?' dedi. Ben de, eğer tek taraflı bir açıklama değil, beraber bir açıklama yaparsanız bu zorlu görevi kabul ederim dedim. Ertesi gün mutabakata varıldığı söylendi.

"İstanbul'daki bir otelde Mahir Ünal ve Engin Altay birkaç saat süreci tartıştık. Formatı onlar belirlediler. Üç dakika sınırlaması olacak dediler. Soruları ben belirledim. Teknik bir şirket belirlenecek, onlar ayarlayacak dendi. Her iki adayla da görüşmenizi istiyoruz, dediler. Bu mutabakat metninde olan bir görevdi.

"Hemen ikisinin de kurmaylarıyla temasa geçtim. Önce Binali Yıldırım'ın kurmayıyla acil görüşelim dedik. Başka otelde Binali Yıldırım'ın danışmanıyla oturduk. Sonra Ekrem İmamoğlu tarafına döndüm. Sorular verildi, verilmedi tartışmasının üzerine İmamoğlu'nun basın toplantısına gel dediler, gittim, yüzlerce kamera var. Üç tane danışmanı var. Ekrem İmamoğlu geldi, bütün konuşmam sadece 2-3 dakikadır."

Programda bulunan diğer konuklar ise Küçükkaya'yı bu görüşmeyi ortak yayında açıklamamakla eleştirdi.

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Binali Yıldırım ne dedi?

Binali Yıldırım ise Salı günü bu durumu, 'gayri ahlaki' olarak nitelendirdi:

"CHP adayı, rakibim Ekrem Bey'in bütün Türkiye'nin pür dikkat beklediği tarihi buluşma öncesi, yüz yüze bir otelde danışmanlarıyla birlikte moderatörle bir araya gelmiş olması gayriahlaki bir durumdur. Bunu kamuoyundan gizlemiş olmaları da ayrıca bir felakettir. Madem iki adaydır, beraber yayın yapacağız. Adayın biriyle yüz yüze aynı mekanda bir araya gelip konuşulması ve diğer adaydan bunun esirgenmesi, konuşulmamasının ne anlama geldiğini ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

"Önemli olan yayından iki gün önce, Perşembe günü, aynı mekanda, moderatörle rakip adayın, danışmanlarının da bulunduğu bir toplantıda, bir araya gelmiş olmaları ve benimle böyle bir toplantı yapılmamasıdır. Burada açıkça bir eşitsizlik vardır. Eşitsizliğin ötesinde de burada bir gayrimeşru durum vardır. Ben Ekrem İmamoğlu'na, rakibime buradan sesleniyorum: Böyle bir görüşmeyi neden kamuoyu ile paylaşmadınız? Yayın öncesi yaptığınız bu görüşmeyi neden gizlediniz?"

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Ekrem İmamoğlu ne dedi?

Ekrem İmamoğlu ise Salı akşamı TRT Haber'de gerçekleşen canlı yayında görüşmeyi doğrulayarak şu açıklamada bulundu:

"15 dakika falan sürdü. Ama 2-3 dakika konuşmuşuzdur çünkü ben buhar alıyordum o sırada. İstanbul'da Taksim'de bir otelde görüştük. O gün proje tanıtımım vardı. 2-3 dakika görüştük. 'Bir talebiniz var mı?' dedi. Dedim yok istediğinizi sorabilirsiniz."

"17 yıl bu süreçten kaçanlar artık o masadan kaçamayacaklar. Ben bu süreçte özellikle söyledim, burası bir Kırkpınar Meydanı değil. Süreç de gerçekten kötü bir tecrübe ortaya koyunca da bahane arıyorlar. Herhalde fırça yediler, bahane arayışındalar."

İmamoğlu, Küçükkaya'nın Binali Yıldırım ile de görüşeceği bilgisini kendisine verdiğini söyledi. TRT Haber'de gazetecilerin Küçükkaya'nın Yıldırım ile görüşmediğini vurgulayarak sorması üzerine İmamoğlu, "Onu ben bilemem" yanıtını verdi.

İmamoğlu, Çarşamba günü Habertürk'te yayımlanan röportajında ise yayından önce Küçükkaya ile görüşmeleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bana geldi, zaten, 'Sizinle görüşeceğim, ardından Sayın Binali Yıldırım'ı ziyaret edeceğim' dedi. Gizli görüşme derken, kameraların önünde değildi ama gizli de değildi. Oturduk, konuştuk."

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The Marmara görüntüleri nasıl ortaya çıktı?

Bu olayın gündeme gelmesinin ardından iktidara yakın bazı haber kuruluşları, görüşmenin gerçekleştiği gün Küçükkaya'nın The Marmara Oteli'ne giriş yaptığı ve koridorda yürüdüğü anların güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

İsmail Küçükkaya, Çarşamba sabahı programında Fox TV yönetiminin otelle ilgili "en ağır tazminat davasını" açacağını söyledi.

Küçükkaya, "Algı operasyonu gerçekleştiriyorlar. Çünkü bir insanın bir çekincesi olsa, ben burada söylemişim onlarla görüştüğümü, insanın çekincesi olsa Taksim'in göbeğinde otele girer mi? Üstelik o gün basın toplantısı var, yüzlerce kamera orada. Elimi kolumu sallayarak, yanımda arkadaşlar var, girmişim" açıklamasında bulundu.

The Marmara Oteli'ne karşıt olarak düzenlenen kampanya kapsamında ise Google'daki otel değerlendirmesi kısmında "bireysel hayata ve gizliliğe saygı duymadığı" gerekçesiyle puanları düşürüldü.

Erdoğan ne dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Çarşamba günü, "Programdan önce 45 dakika görüşmüşler. Bu görüşmeyi 2-3 dakika olarak açıkladı. Peki biz bu durum karşısında ne diyeceğiz? O kadar çok tutarsızlığı var ki artık çetelesini tutamaz olduk. Milletin gözünün içine baka baka yalan söylenen bir durumla karşı karşıyayız. Söylediği yalanlarla, çevirdiği dolaplarla tüm Türkiye ile adeta dalga geçiyor" yorumunda bulundu.

Çarşamba akşamı da İstanbul'da katıldığı "İstanbul Biz Birlikte Türkiyeyiz Buluşması"nda konuşan Erdoğan "2-3 gün önceden o moderatör denilen zat çekiyor bu kişiyi (İmamoğlu), bütün soruları bilgileri veriyor, öyle çıkıyor yayına. Ve o da inkar ediyor" iddiasında bulundu.

Erdoğan, görüntülerin ortaya çıkmasından önce de, "Yarın medyada çok daha önemli bir şey göreceksiniz. Bu televizyon programı öncesi moderatörle nerede, nasıl buluştular, bunu göreceksiniz." demişti.

AKP Genel Başkanı Yardımcısı Mahir Ünal ise konuyla ilgili olarak "ahlaki değil" yorumunu yaptı.

Ünal, parti olarak bu olaydaki sorunu "görüşmenin gizli" yapılması olarak gördüklerini söyledi.

Ünal, AKP'nin İsmail Küçükkaya'yı tercih etme sebebinin "açıktan Ekrem İmamoğlu'nu desteklemesi" olduğunu da açıklayarak, "Uğur Dündar isminin de Binali Yıldırım tarafından bu açık desteği nedeniyle önerildiğini" söyledi.

CHP cephesinden ne açıklama geldi?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise düzenlediği basın toplantısında, "Küçükkaya'nın her iki adayla görüşmesi Binali Bey'in talebidir" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"15 Haziran'da Mahir Ünal beni aradı. 'Küçükkaya, Binali Yıldırım'la görüştü mü?' diye sordu. Ben de bilmediğimi söyledim. Küçükkaya'yı aradım. Küçükkaya, 'Binali Yıldırım'la telefonda konuştuğunu, Yıldırım'ın vaktinin kısıtlı olduğunu söylediğini' söyledi. Küçükkaya her ikisiyle de görüşecekti yani ancak Binali Yıldırım vaktim kısıtlı diye kabul etmedi. Sonra İmamoğlu'yla görüşmesi 'Gizli görüşme' oldu."

Altay aynı zamanda, "Tatlı başladı, tatlı bitti. Fakat programla ilgili geri dönüşler başladığında Binali Yıldırım açısından bu dönüşlerin çok beklentileri karşılamadıkları görülünce, bu yayından sonra Yıldırım'a oy verme eğiliminde düşüş, İmamoğlu'na oy verme eğiliminde bir yükseliş yaşandı. AK Parti'yi bir telaş sardı ve bir algı operasyonuna hemen yöneldiler." sözlerini de sarf etti.