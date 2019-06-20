Millet İttifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu seçim kampanyasında, seçmenlerle "yakın temas" kurmaya odaklanan bir strateji yürütüyor.

Ekrem İmamoğlu, her gün farklı ilçelerde farklı kesimlerle düzenlenen etkinliklere katılıyor, mitingler düzenliyor.

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin tekrarlanacağı 23 Haziran'a kadar Adalar hariç kentin tüm ilçelerini dolaşmayı hedefliyor.

BBC Türkçe ekibi iki gün boyunca Şişli, Başakşehir, Sancaktepe ve Ümraniye'de Ekrem İmamoğlu'nu takip etti.

Video-haber: Osman Kaytazoğlu, Neyran Elden, Mahmut Hamsici