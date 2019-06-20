Öcalan, HDP'ye '23 Haziran'da tarafsız kalın' çağrısı mı yapacak? HDP ne diyor?

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İmralı Cezaevi'nde tutulan PKK liderinin avukatlığını yürüten Asrın Hukuk Bürosu, Abdullah Öcalan'a atfen yapıldığı öne sürülen "tarafsızlık" çağrısına ilişkin Cuma günü açıklama yapılacağını duyurdu.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de, haberle ilgili, Öcalan'ın avukatlarının Cuma günü yapacağı açıklamayı beklediklerini söyledi.

BBC Türkçe'ye konuşan Temelli, "tarafsızlık" yönünde mesaj gelmesi halinde tavırlarının değişip değişmeyeceği yönündeki soru üzerine, "Halk kararını zaten 1 hafta önce verdi" dedi.

Konuyu televizyonların ortak yayınında değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, yaşananların "Demirtaş ve Öcalan arasındaki liderlik mücadelesi olduğunu" savundu.

Abdullah Öcalan'ın çözüm sürecinin sona ermesinden bu yana mesajlarını şimdiye kadar ya kardeşi Mehmet Öcalan'la ya da, 8 yıl sonra başlayan avukat görüşleri sonrasında avukatları aracılığıyla verdiği biliniyor.

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Öcalan'ın ailesi ve avukatları dışında ilk kez bir öğretim üyesi aracılığıyla "tarafsızlık çağrısı" mesajını vermesi dikkat çekici bulunuyor.

Anadolu Ajansı'nda açıklamaları yer alan Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, Öcalan'ın kendisi ile yaptığı görüşmede, HDP'ye, "Demokratik ittifakın önemi ikilemlere kendini angaje etmemesi, seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir" çağrısında bulunduğunu öne sürdü.

'AA'nın bu tür haberlerine alışığız.'

AA'nın haberi servis etmesinin ardından Asrın Hukuk Bürosu kısa bir yazılı açıklama yaparak, "18 Haziran tarihinde İmralı'da müvekkilimiz Sn. Öcalan ile gerçekleştirdiğimiz avukat görüşmesinin detayları ve bugün basında yer alan haberlerle ilgili detaylı bir yazılı açıklmayı mevcut planlamamız doğrultusunda yarın (21 Haziran) kamuyou bilgisine sunacağız" denildi.

AA'nın servis ettiği haberin ardından BBC Türkçe'nin ulaştığı HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli, Ali Kemal Özcan'la Öcalan görüşmesi hakkında bilgisinin olmadığını ve Özcan'ı sadece basından tanıdığını belirterek, Öcalan'ın görüşmelerden sonra kamuoyuna avukatları aracılığıyla açıklama yaptığına dikkat çekti.

Avukatların Öcalan'la önceki gün görüştüğünü ve yarın açıklama yapacakları bilgisini verdiklerini belirten Temelli, "AA'nın bu tür haberlerine alışığız. Yarın avukatların açıklamalarından sonra biz de açıklama yapacağız. Ama aldığım bilgi şu ana kadarki açıklamalarıyla aynı yönde olduğu yönünde" dedi.

Temelli, Öcalan'ın AA'nın servis ettiği gibi seçimlerde tarafsızlık çağrısı yapması halinde, parti olarak tutumlarının değişip değişmeyeceği yönündeki sorumuz üzerine, "Avukatların açıklamasını görmemiz lazım, onu görene kadar kimse gerçeği bilemez. AA ile benzer yönde gelir mi, gelmez mi bilmiyorum. Ama halk kararını zaten 1 hafta önce verdi. Sayın Öcalan, son derece titiz davranan bir insandır, siyasi süreçleri de çok iyi değerlendirir" diye konuştu.

Görüşmeyi iktidar mı organize etti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "tarafsızlık çağrısı" haberleri ile ilgili soruları ortak televizyon yayınında yanıtladı.

Erdoğan, İmralı ile görüşme organizasyonun "iktidar tarafından yapılıp yapılmadığına" ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bizim derdimiz o değil. Bu bir iktidar mücadelesi. Bu iktidar savaşında, Öcalan ve Demirtaş mücadelesine doğru evriliyor. Hatta dağ da burada var. Hatta Avrupa da var."

"Öcalan, onların kendisine ihanet ettiği iddiasında. Bu yaptığı açıklamada da, 'Eğer siz beni destekliyorusanız, sizin ne oraya ne buraya değil, siz kendi gücünüzü ortaya koyun. Kendi tarafsızlığınızı orataya koymalısınız gibi bir hava içinde."

Demirtaş, "destek çağrısı" yapmıştı

Edirne Cezaevi'nde bulunan HDP'nin eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ise geçen hafta sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun desteklenmesi çağrısı yapmıştı. Demirtaş, "Bugün için, İmamoğlu'nun söyleminin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü biz birlikte güzeliz. HDP olmadan, HDP'yi dışlayarak hiçbir şey yeterince güzel olmaz. Birileri de artık anlasın ki, "zorla güzellik" de olmaz" mesajını paylaşmıştı.