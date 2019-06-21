Başakşehir, İstanbul'daki orta ve üst sınıf muhafazakarların yoğun olarak yaşadığı bir yerleşim alanı.

Kamuoyunda Başakşehir olarak bilinen, Başakşehir ilçesinin Başak ve Başakşehir mahallerini içeren bu alanın sakinleri, kimileri tarafından 'beyaz muhafazakârlar' olarak da tanımlanıyor.

Son dönemde medyada muhafazakâr yaşam tarzıyla ilgili yapılan yoğun değerlendirmeler, hem Başakşehir'e hem de orta ve üst sınıf muhafazakarlara dair ilgiyi daha da artırmış durumda.

Yine bu kesimdeki siyasi gelişmelere ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bakış da merak konusu.

BBC Türkçe ekibi Başakşehir'e giderek buradaki yaşamı ve Başakşehir sakinlerinin siyasete, özellikle de 23 Haziran seçimlerine bakışını araştırdı.

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