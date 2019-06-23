Vatikan kadın futbol takımı, kürtaj ve LGBT protestosu üzerine maçtan çekildi

Telif hakkı Getty Images Image caption Vatikan kadın futbol takımının Mayıs ayında bir antrenmanda çekilen fotoğrafı

Vatikan'ın kısa süre önce kurulan kadın futbol takımı, Viyana'daki bir maçta rakip takım oyuncularının kürtaj protestosuna maruz kalınca maçtan çekilme kararı aldı.

Avusturya'nın FC Mariahilf takımı ve Vatikan kadın futbol ekiplerinin dün oynaması planlanan dostluk maçı öncesi milli marşlar çalınırken, Avusturyalı futbolcular Vatikan'ın kürtaj karşıtı duruşunu protesto etti.

Vatikan marşı çalınmaya başladığında Avusturyalı futbolcular bir anda formalarını sıyırarak karın ve bel bölgelerindeki kürtaj karşıtlığını protesto amaçlı çizimleri gösterdi. Eyleme katılan sporcuların bazılarının gövdelerine yumurtalık şekli çizdiği, bazılarının da "Benim bedenim benim kurallarım" yazdığı görüldü.

Bu sırada tribünlerde de LGBT haklarını savunan pankartlar açıldı. Vatikan haberleri veren Vatican Insider sitesinin haberine göre bu afişlerden birinde "Homofobiye hayır" yazıyordu.

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İtalya ve Vatikan basınının haberlerine göre Vatikan ekibi bu protesto sonrası maçtan çekilme kararı aldı. Maçı izlemek için stadyumda bulunan Vatikan'ın Avusturya büyükelçisi konumundaki Papalık Temsilcisi Pedro Lopez Quintana da protestolar üzerine hızla stadı terk etti.

La Repubblica gazetesi haberi, "Kadın futbolu: Kürtaj yanlıları: 1 - Vatikan: 0" başlığıyla verdi. Vatikan'ın resmi haber sitesi Vatican News ise "Vatikan kadın futbolcularına karşı provokasyon" başlığını attı.

Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi olan Vatikan şehir devleti, geçen ay ilk kez bir kadın futbol takımı kurmuştu. Vatikan çalışanları arasından seçilen kadın futbol ekibinin yurt dışındaki ilk karşılaşması dün Viyana'da oynanması planlanan maç olacaktı. Vatikan ekibi ilk maçını ise 26 Mayıs'ta Roma genç kadınlar ekibiyle yapmış ve bu maçı 10-0 kaybetmişti.

Roma'da kürtaj karşıtı dev afişe kadın örgütlerinden tepki