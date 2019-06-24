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İstanbul'da Yüksek Seçim Kurulu kararıyla Pazar günü tekrarlanan büyükşehir belediye başkanlığı seçimini Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. 31 Mart'taki yerel seçimleri 13 bin 729 oy farkla kazanan İmamoğlu, bu kez rakibi Cumhur İttifakı'nın AKP'li adayı Binali Yıldırım'a yaklaşık 780 bin oy fark attı.

Seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre oyların yaklaşık Ekrem İmamoğlu yüzde 54'ünü, Binali Yıldırım ise yüzde 45'ini aldı.

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre sandıkların yüzde 99'dan fazlası açıldı. Ajansa göre adayların aldıkları oylar şöyle;

Ekrem İmamoğlu 4,698,782

Binali Yıldırım 3,921,201

Diğer adaylar 76,569

İmamoğlu: Vatandaş yaşanan büyük haksızlığın hesabını kesmiştir

Ekrem İmamoğlu seçim zaferi sonrası yaptığı ilk konuşmada, "Vatandaş yaşanan büyük haksızlığın hesabını kesmiştir" dedi.

"Bir sayfa kapandı yeni bir sayfa açıldı anlamına gelmiyor, herkesin yeni ve ortak bir sayfa açması, yeni bir başlangıç anlamına geliyor" diye konuşan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da şu sözlerle seslendi:

"Ben seçim öncesinde vatandaşa anlattığım ve onay aldığım yol haritası kapsamında sizinle uyum içinde çalışmaya hazırım ve talibim. Hiçbir siyasi mesele, vatandaşın huzurundan, mutluluğundan, barıştan, sevgiden ve saygıdan daha önemli değildir. Tüm ortak konuları beraber ele almak isterim. Mazbatayı almamın ardından yol haritasını size sunmak, görüşlerimi almak ve görüşlerinizi de almak ve ziyaret etmek arzusunu size iletiyorum."

Telif hakkı EPA Image caption İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun zaferini kutlayanlar

İmamoğlu günün son saatlerinde 5 yıl belediye başkanlığı yaptığı Beylikdüzü'nden yaptığı konuşmada ise "Ben bu şehrin insanlarının, Atatürk cumhuriyetinin projesiyim" dedi.

"6 Mayıs'ta, o bir avuç insana en iyi dersi verdiniz. Yaşayın" diye konuşan İmamoğlu'nun otobüs üzerinden yaptığı konuşma sık sık sloganlarla kesildi.

İmamoğlu konuşmasının sonunda ailesine teşekkür ederken, "Benim ailem bana siyaset yolunda sadece destek olacak" ifadelerini kullandı.

Önce Yıldırım, sonra Erdoğan tebrik etti

Ekrem İmamoğlu'nu seçim zaferi nedeniyle önce Binali Yıldırım, daha sonra da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tebrik etti.

@BY tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Bundan sonra Ekrem İmamoğlu arkadaşımızın İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını da temenni ediyorum. Yapacağı çalışmalarda İstanbulluların yararına yapacağı her türlü işte de kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz. — Binali Yıldırım (@BY) 23 Haziran 2019

@RTErdogan tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 23 Haziran 2019

@RTErdogan tarafından yapılan 2 numaralı Twitter paylaşımını geçin Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 23 Haziran 2019

Bahçeli: Erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise İstanbul seçim sonuçlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, "erken seçim bahsinin açılmaması" gerektiğini söyledi.

Bahçeli açıklamasında, "Bu kapsamda yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır. Hiç kimse Cumhur İttifakı üzerinde spekülasyona tevessül etmemelidir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: CHP artık bundan sonra 82 milyonun partisidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun seçim zaferi sonrası partisinin genel merkezi önünde bir otobüsten halka seslendi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Her şey adalet yürüyüşüyle başladı. Hak hukuk ve adalet dedik. Bütün dünyaya sesimizi duyurduk. Mısır'daki sağır sultana bile sesimizi duyurduk" dedi.

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"Bizler hep birlikte emin olun bir demokrasi destanı yazdık" diye konuşan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP artık bundan sonra 82 milyonun partisidir. CHP artık hiç kimseyi kimliğinden, inancından ve yaşam tarzından ötürü ötekileştirmeyecektir. Herkesin inancına saygı duyulacaktır. Bizler bir arada huzur içinde yaşamak istiyoruz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir ülke istiyoruz. Kadın ve erkek eşitliği için mücadele ediyoruz. Her evde tencerenin kaynadığı bir Türkiye istiyoruz. Türkiye genelinde huzurlu ve barış içinde bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Herkesi kucaklıyoruz, herkese selam ve sevgi gönderiyoruz."

Akşener: Milletimiz 'Ben yaptım oldu' diyenlere, 'Karar benim' demiştir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de seçim sonucunu "23 Haziran seçimi, 31 Mart'taki seçim sonucunu yok sayan iktidara ve küçük ortağına yapılmış ciddi bir uyarıdır. Milletimiz bu zihniyetin kulağını çekmiştir, İstanbul'da biraz morartmıştır" sözleriyle yorumladı.

Telif hakkı Getty Image caption Meral Akşener

Ekrem İmamoğlu'nu kutlayan ve ona teşekkür eden Akşener, "Herkes başını iki elinin arasına almalıdır. Milletimiz 'Ben yaptım oldu diyenlere', 'Karar benim' demiştir" ifadelerini kullandı.

Temelli: Kutuplaşmış siyasetin yarattığı yıkımdan ülkeyi kurtarma zamanı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de seçim sonuçlarının netleşmesi sonrası "Bu seçimlere katılan 16 milyon İstanbullu'ya teşekkür ediyorum. HDP seçmenine, Kürt halkına bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi ve Ekrem İmamoğlu'nu kutladı.

Sezai Temelli, "Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şey uzlaşmacı, müzakereci bir anlayış. Türkiye'nin ihtiyacı olan şeyin demokrasi ittifakı olduğunu defalarca söyledik. Şimdi tüm siyasetin üzerine düşen sorumluluk budur" dedi.

@HDPgenelmerkezi tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin #Temelli: Gelin bütün partiler hiçbir farklılığı, ayrımcı bir anlayış ile ele almadan bir anayasa sürecini başlatalım. Geride bıraktığımız şu kutuplaşmış siyasetin yarattığı yıkımdan ülkeyi kurtarma zamanı. — HDP (@HDPgenelmerkezi) 23 Haziran 2019

Sezai Temelli daha sonra HDP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "Sayın Öcalan'ın mektubunu eniyi anlayan Kürt halkı ve HDP'lilerdir" diye komuştu.

Karamollaoğlu: Milletimizin iradesi tecelli etmiştir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, seçim sonucunu Twitter hesabından yaptığı açıklamayla değerlendirdi.

@T_Karamollaoglu tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Bize düşen bu karara saygı duymaktır.

Bu sebeple İstanbul seçimlerinin milletimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, sandıktan çıkan sonucun 82 milyonun kardeşliğinin pekişmesine vesile olmasını diliyorum. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) 23 Haziran 2019

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven ise seçim sonrası yaptığı açıklamada, "İtiraz süreçleri bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecektir" dedi.

Sadi Güven, seçim sonuçlarını en kısa sürede açıklayacaklarını, yayın yasağı kalkmadan seçim sonuçları ile ilgili açıklama yapan televizyon kanallarının sorumluları hakkında da suç duyurusunda bulunmayı kararlaştırdıklarını söyledi.