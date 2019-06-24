Fotoğraflarla: İstanbul'da seçim kutlamaları

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Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Haziran'daki tekrarlanan İstanbul seçimini kazanmasının ardından destekçileri Pazar akşamı sokaklardaydı.

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İstanbul'un çok sayıda ilçesinde sokakta kutlamalar vardı.

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İstanbul'daki CHP seçmenleri, 25 yıl aradan sonra kazandıkları ilk yerel seçimi kutladı.

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Sevinenler yalnızca CHP seçmenleri değildi. İmamoğlu'na destek veren HDP'liler ve İYİ Partililer de sokaklardaydı.

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Beşiktaş'ta İmamoğlu'nun kartondan maketi bir araba üzerinde dolaştırıldı.

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En büyük kutlamalardan biri İmamoğlu'nun eski belediye başkanı olduğu Beylikdüzü'ndeydi.

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Kutlamalara on binlerce kişi katıldı.

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İmamoğlu İstanbullulara seslenirken böyle görüntülendi.

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Cumhur İttifakı'nın AKP'li adayı Binali Yıldırım'ın destekçileri ise üzgündü.

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Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından bazı seçmenler gözyaşlarını tutamadı.

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Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Seçim sonuçları: İstanbul Fatih'te AKP seçmeni İmamoğlu'nun zaferi için ne diyor?

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