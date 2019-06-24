Fotoğraflarla: İstanbul'da seçim kutlamaları

  • 24 Haziran 2019
kutlama Telif hakkı Bülent Kılıç / Getty Images

Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Haziran'daki tekrarlanan İstanbul seçimini kazanmasının ardından destekçileri Pazar akşamı sokaklardaydı.

İstanbul Telif hakkı HATEF NOBARİ

İstanbul'un çok sayıda ilçesinde sokakta kutlamalar vardı.

kutlama Telif hakkı HATEF NOBARİ

İstanbul'daki CHP seçmenleri, 25 yıl aradan sonra kazandıkları ilk yerel seçimi kutladı.

istanbul kutlamalar Telif hakkı HATEF NOBARİ

Sevinenler yalnızca CHP seçmenleri değildi. İmamoğlu'na destek veren HDP'liler ve İYİ Partililer de sokaklardaydı.

HDP KUTLAMA Telif hakkı HATEF NOBARİ

Beşiktaş'ta İmamoğlu'nun kartondan maketi bir araba üzerinde dolaştırıldı.

İMAMOĞLU MAKETİ Telif hakkı ADEM ALTAN / GETTY

En büyük kutlamalardan biri İmamoğlu'nun eski belediye başkanı olduğu Beylikdüzü'ndeydi.

KUTLAMALAR Telif hakkı Getty Images

Kutlamalara on binlerce kişi katıldı.

KUTLAMALAR Telif hakkı HATEF NOBARİ
KUTLAMA Telif hakkı HATEF NOBARİ

İmamoğlu İstanbullulara seslenirken böyle görüntülendi.

İMAMOĞLU Telif hakkı Onur Günal / GETTY

Cumhur İttifakı'nın AKP'li adayı Binali Yıldırım'ın destekçileri ise üzgündü.

AKP'lilerin hüznü Telif hakkı Gürcan Öztürk / GETTY

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından bazı seçmenler gözyaşlarını tutamadı.

AKP'lilerin üzüntüsü Telif hakkı Burak Kara / Getty
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Seçim sonuçları: İstanbul Fatih'te AKP seçmeni İmamoğlu'nun zaferi için ne diyor?

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