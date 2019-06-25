Telif hakkı Getty Images Image caption Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Meclis Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Rusya'dan satın alınan S-400 füze savunma sistemiyle ilgili olarak ABD ile yaşanan gerilime değindi.

Erdoğan, "Sipariş ettiğimiz S-400 hava savunma sistemlerini önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz. Güvenlik ihtiyaçları konusunda farklı tedarik seçeneklerine kapımız daima açık olmuştur."

"Türkiye bu konuda izin almak, hele hele baskılara boyun eğmek durumunda değildir" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"S-400 meselesi doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili bir konudur ve bundan geri adım atmayacağız."

Erdoğan, dış politika ve güvenlik ihtiyaçlarıyla ilgili olarak diğer ülkelerin "Türkiye'yi engelleme çabaları" olduğunu da söyledi ve ekledi:

"Biz pısırık davranmak yerine hep meydan okumayı tercih ettik. Birileri ülkemizi kendi içine hapsetmeye çalışıyor."

ABD, NATO sistemleri ve Türkiye'nin ortağı olduğu F-35 savaş uçaklarının görünmezlik teknolojisiyle uyuşmadığı için S-400 sisteminin Türkiye'de kurulmasına karşı çıkıyor.

ABD'nin S-400 konusunda Türkiye'ye yaptırım uyarısının dayanağı CAATSA nedir?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüşecek

Telif hakkı DHA Image caption Hulusi Akar, Brüksel'de ABD'li mevkidaşıyla görüşmeden önce MHP, CHP ve İYİ Parti liderlerini ziyaret etti.

ABD'nin eski savunma bakan vekili Patrick Shanahan, 6 Haziran'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a bir mektup göndererek "S-400 hava savunma sistemlerinden vazgeçmemesi durumunda Türkiye'nin 31 Temmuz 2019 itibariyle dünyanın en gelişmiş savaş uçağı olarak tanımlanan F-35 projesinden çıkarılacağını" ilan etmişti.

Ancak kısa bir süre sonra görevinden ayrıldı. Yerine, Mark Esper getirildi.

26-27 Haziran'da Brüksel'de düzenlenecek olan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak olan Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de ABD'nin yeni Savunma Bakanı Vekili Mark Esper'le bir araya gelecek.

Akar, görüşme öncesinde Ankara'da bazı siyasi parti liderleriyle görüştü. MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'le görüşen Akar, yeni askerlik sisteminin yanı sıra S-400'lerin satın alınması süreciyle ilgili de bilgi verdi.

Image caption S-400 füze savunma sistemi

ABD: S-400'lerle F-35'e aynı anda sahip olamazsınız

Öte yandan, ABD'nin NATO temsilcisi Büyükelçi Kay Bailey Hutchison, Brüksel'deki görüşme öncesi bazı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hutchison, Türkiye ile ABD'nin soruna çözüm bulup bulamayacağıyla ilgili soruya "Umarım bulurlar" yanıtını verdi ve ekledi:

"Umudum sonsuz çünkü Rus savunma sistemlerinin, ittifakımızın ortasına, Ankara'ya ithal edileceği zaman gittikçe yaklaşıyor. Biz, bunu reddetmelerini umuyoruz.

"Her şey, Rusya'nın bu sistemi Türkiye'ye teslim edeceğini işaret ediyor. Bunun da sonuçları olacaktır.

"Eğer Türkiye ittifaka ve F-35 projesine katılımına zarar verecek bir karar verirse, yaptırım uygulamaktan başka seçeneğimiz kalmıyor."

F-35'lerin en önemli özelliğinin gizlilik teknolojisi olduğunu belirten Hutchison, Rus sistemlerinin bu özelliği çözebilecek duruma gelmesini ve uçakların radara yakalanmasını istemediklerini söyledi.

Hutchison, "Türkiye bunu görecek ve ikisinin bir arada yer alamayacağını anlayacaktır. İsterseniz S-400 alabilirsiniz, isterseniz F-35 alırsınız ama ikisine aynı anda sahip olamazsınız. Umarım F-35'e ihtiyaçları olduğunu anlarlar" dedi.

Image caption F-35 savaş uçaklarının teknik özellikleri

'Trump kararını vermeden önce G-20'yi bekleyecek'

Geçen hafta konuyla ilgili bir haber yayımlayan Bloomberg, Trump'ın bu ay sonunda Japonya'da düzenlenecek olan G-20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeden bir karar verme konusunda temkinli davrandığını yazmıştı.

Erdoğan, bu hafta Japonya'da hem Trump hem de Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ikili görüşmeler yapacak.

CAATSA nedir?

CAATSA, "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası"nın İngilizce kısaltması. 2017'de Kongre'nin onayladığı yasa Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye son dönemlerde uygulanan yaptırımların yolunu açmıştı.

Eylül 2018'de ise ilk kez Çin'in Merkezi Askeri Komisyonu'nun Cihaz Geliştirme Departmanı'na karşı CAATSA altında dolaylı yaptırım uygulandı.