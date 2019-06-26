Gezi davası ara kararına kim ne dedi?
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Kavala tutuklu, Aksakoğlu'na tahliye: Gezi davası ara kararına kim ne dedi?

  • 26 Haziran 2019

Gezi davasında, Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına, Yiğit Aksakoğlu'nun tahliyesine karar verilen celsenin ardından, kim ne dedi? Esra Yalçınalp'in haberi.