İstanbul’da ikinci mazbata kutlaması: Katılanlar ne diyor?

Yenilenen İstanbul seçimlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alması nedeniyle belediyenin Saraçhane'deki binası önünde bir kutlama düzenlendi.

Kutlamaya katılanlar, sık sık 'Her Şey Çok Güzel Olacak', 'Hak Hukuk Adalet' sloganlarını attı.

Türk bayraklarının ve üzerinde Atatürk ile Ekrem İmamoğlu'nun resimlerinin bulunduğu bayrakların sallandığı kutlamadaki kadın ve genç katılımı dikkat çekiciydi.

BBC Türkçe ekibi, kutlamayı görüntüledi ve katılanlarla konuştu.

Konuşanlar ağırlıklı olarak "hakkın yerini bulduğunu" söyledi ve "kutuplaşmadan uzaklaşma" çağrısı yaptı.

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