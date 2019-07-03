Çorlu'da 25 kişinin öldüğü tren kazası: Mahkeme heyeti davadan çekildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 8 Temmuz 2018'de gerçekleşen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının Çorlu Adliyesi'ndeki ilk duruşmasında mahkeme heyeti davadan çekildi.

Adliyedeki 130 kişilik konferans salonunda yapılması planlanan duruşmada, çok sayıda kişi dışarıda kaldı ve salona giremedi.

Bu sırada kapı önünde güvenlik güçleri ve aileler arasında arbede yaşandı.

Bu sırada yaşanan olaylar sırasında dışarıdaki avukat ve aileler "verilen talimatlarla darbedildikleri" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Duruşma bu olaylarla devam ederken, mahkeme heyeti davadan çekildiklerini açıklayarak duruşma salonunu terk etti.

Demirören Haber Ajansı, mahkeme heyetinin suç duyurusu üzerine davadan çekildiğini bildirdi.

Bir yıla yakın süredir yargı sürecini bekleyen aile üyeleri bu gelişmeye tepki gösterdi.

Kazada 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Mısra Öz'ün de bulunduğu bazı kurban yakınları sinir krizi geçirdi.

14 yaşındaki kızı ile üç yakınını daha kazada kaybeden Zeliha Bilgin, kızı Bihter'in kaza anında üzerinde olan pantolonu ile mahkemeye geldi.

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Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede dört memur hakkında, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla, iki yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Davaya aynı heyetin devam edip etmeyeceğine ya da başka heyet atanıp atanacağına 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi karar verecek.