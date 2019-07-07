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Türkiye Merkez Bankası'nın yeni başkanı olarak atanan Murat Uysal'ın geçmişi ile ilgili olarak ekonomistlerden demeç alan Reuters haber ajansı, Uysal'ın düşük faiz yanlısı yani "güvercin duruş" taraftarı olduğunu yazdı.

Haberde, yeni Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın, faiz oranlarının masaya geleceği bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısına kadar üç haftası olduğunun da altı çizildi.

Reuters'ın konuştuğu ekonomistler ve bankacılar, 48 yaşındaki Murat Uysal'ın faizler konusundaki düşüncesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın olduğunu söylüyor.

İsmini vermeden ajansa konuşan bir Türk bankacı, "Uysal'ın faiz düşürme kararına olumlu baktığını biliyoruz zaten bu yüzden başkanlığa atandı" diyor.

Bankacılık sektöründe yaklaşık 20 yıl görev yaşan Murat Uysal, Halkbank ve iştiraklerinde üst düzey görevlerde bulundu.

'Piyasaların nabzını yoklamayı bilir.'

Onunla aynı sektörde çalışan bankacılar, Uysal'ın, döviz piyasası, iç borç ve vadeli işlemler piyasasına hakimiyeti konusunda takdir gördüğünü söylüyor.

Ajansa konuşan üst düzey bir yetkili, "Uysal, piyasaların nabzını yoklamayı bilir. Bankacılığın ve merkez bankacılığının nasıl işlemesi gerektiğini bilir" diyor.

Reuters'ın konuştuğu yine adını vermek istemeyen bir ekonomist ise Murat Uysal'ın para politikası konusunda göreceli bir tecrübesizliği olduğunu savunuyor.

"O bir ekonomistten çok bankacı" diyen aynı ekonomist, "Önsezim o ki, Uysal, para politikası konusundaki bilgisini, Merkez Bankası başkan yardımcılığı görevine atandıktan sonra elde etti" görüşünü dile getiriyor.

Ajansa, atamayı değerlendiren bir başka kaynak ise, Murat Uysal'ın iletişim yeteneğinin öne çıkacağı görüşünü paylaşıyor.

Aynı kaynak, "Onun düşük faizi savunduğu bir sır değil" diye ekliyor.

Telif hakkı Anadolu Agency Image caption Yeni Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal (en sağda), üç yıldır başkan yardımcılığı görevinde bulunuyordu.

Atama açıklamasında 'bağımsızlık' vurgusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, Cumartesi günü yayımlanan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevden alındı.

TCMB'den atamaya ilişkin yapılan açıklamasında, bağımsızlık vurgusu yer aldı ve Uysal'ın "fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız şekilde uygulamaya devam edeceği" belirtildi.

1971 doğumlu olan Murat Uysal'ın üniversitedeki ekonomi eğitiminin üzerine, bankacılık alanında yüksek lisansı bulunuyor.

3 yıldır Merkez Bankası Yardımcılığı görevi yapan Uysal, yüksek lisansını, "Türkiye ve Dünya'da Enflasyon ile Mücadele" üzerine yaptı.