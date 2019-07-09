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ODTÜ kampüsü içerisine Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YKYK) yurdu yapılmasına karşı çıkan ve 55 gündür nöbet tutan öğrencilere polis Pazartesi sabahı müdahale etti. Sosyal medyada yükselen tepkiler ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ODTÜ Rektörü ile görüşmesinin ardından inşaat alanında süren ağaç kesim işlemi durduruldu.

ODTÜ yönetimi, üniversiteye ait 40 dönüm araziyi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı YKYK'ya yurt yapımı için 49 yıllığına bedelsiz tahsis etti.

16 Mayıs itibarıyla yüzlerce ağacın bulunduğu alanda ruhsatsız bir inşaat başladı ve buna karşı çıkan öğrenciler de çadırlar kurarak inşaat bölgesinde 55 gün nöbet tuttu.

Bu sabah saatleri itibariyle kampüse polis girdi ve içlerinde milletvekilleri ve sivil toplum temsilcilerinin olduğu gruba biber gazıyla müdahale etti. Eylemi takip etmek isteyen gazeteciler, kampüse gün boyu alınmadı.

İlk olarak CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer Twitter hesabından ODTÜ'de yaptığı canlı yayınlarla, inşaat yapılmak istenen alanın ruhsatsız ve izinsiz olduğuna dikkat çekti.

Ardından Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ODTÜ'de yurt yapılmak istenen alanın kazı izni ve inşaat ruhsatı olmadığını belirtti:

"ODTÜ'de yurt yapılması istenilen alanda, parselasyon yok, arsa şu anda kadastral parsel konumunda. Bu nedenle kazı izni ve inşaat ruhsatı yok. ODTÜ İmar Planı 12 no'lu plan notuna göre bu işlemleri yapmaya yetkili olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan da bunlar alınmış değil."

@AlperTasdelen06 tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin ODTÜ’de yurt yapılması istenilen alanda,

Parselasyon yok, arsa şu anda kadastral parsel konumunda.

Bu nedenle kazı izni ve inşaat ruhsatı yok.

ODTÜ İmar Planı 12 no’lu plan notuna göre bu işlemleri yapmaya yetkili olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan da bunlar alınmış değil. — Alper Taşdelen (@AlperTasdelen06) 8 Temmuz 2019

Kamu görevlileri kampüse alınmadı

Fakat Çankaya Büyükşehir Belediyesi'nden inşaata denetim yapmak üzere ODTÜ'ye giden kamu görevlileri kampüse alınmadı.

Taşdelen Twitter paylaşımında, ODTÜ rektörü Verşan Kök'e, "Belediye memurunun görevini yapmasını engelleyemezsin" dedi:

"Tespitler üzerine denetim yapmaya giden belediyemiz görevlileri yani resmi kamu görevlileri rektörün talimatıyla kampüse sokulmuyor ve görev yapmaları engelleniyor. Arkadaşlarımız bilahare kampüse girebiliyor ve tespitlerini yapıyor. Bütün bu hukuksuzluklar kabul edilemez."

"Rektör'e tekrar hatırlatıyorum. Belediye memurunun görevini yapmasını engelleyemezsin. Ruhsat almadan kaçak inşaat yapamazsın. Bu nedenlerle, Belediyemiz görevini yaparak, ruhsatsız şantiye binaları hakkında bugün tarihli zabıt tutmuştur."

CHP Milletvekili Taşçıer ağaç kesimi olmadığını teyitledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise ODTÜ Rektörü Verşan Kök ile görüştüğünü ve uzlaşma talebinde bulunduklarını kaydetti:

"Bugün ODTÜ'de yaşananlar üzerine rektör Sayın Mustafa Verşan Kök ile görüştük. Ankaralıları ve tüm kamuoyunu doğru bilgilendirecek ve sorunu çözüme kavuşturacak bir süreci karşılıklı uzlaşma ile sürdüreceğiz. Kamu vicdanını korumak için çabalarımız devam etmektedir."

"ODTÜ Rektörü Sayın Mustafa Verşan Kök ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede öğrenciler için yurt ihtiyacı doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yurt inşa edip ODTÜ'ye hibe edebileceğimizi kendilerine ilettiğimi kamuoyuna duyururum."

@mansuryavas06 tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin ODTÜ Rektörü Sayın Mustafa Verşan Kök ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede öğrenciler için yurt ihtiyacı doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yurt inşa edip ODTÜ'ye hibe edebileceğimizi kendilerine ilettiğimi kamuoyuna duyururum. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 8 Temmuz 2019

Ardından ODTÜ rektörlüğünden yapılan açıklamada, inşaat alanındaki ağaç kesiminin durdurulduğu kaydedildi.

Ancak ağaç kesimi geniş bir alanda yapıldığı için kesim işleminin tamamen durup durmadığı saatlerce netlik kazanmadı.

Milletvekili Gamze Taşçıer, 17:30 itibariyle ODTÜ kavaklık alanında ağaç kesimi olmadığını teyit etti:

"ODTÜ'de yeniden inşaat sesleri geldiği için tekrar Kavaklık alana geldim. Ağaç kesiminin olmadığını tekrar teyit ettim. Sadece çitler için direk diplerine beton dökülüyor."

Fakat akşamüstü saatlerinde gelen bu açıklamaya kadar inşaat ruhsatı olmayan alanda ne kadar ağaç kesildiği henüz bilinmiyor.

İnşaat ruhsatı bulunmayan 40 dönümlük alana YKYK yurdu yapılırsa, halihazırda 19 öğrenci yurdu bulunan ODTÜ'de ilk defa bir yurt başka bir kurum tarafından yapılıp yönetilecek.

'ODTÜ mezunları yurdu yapmak için hazırdı'

BBC Türkçe'ye konuşan ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Eski Başkanı Özgür Gür, ODTÜ'nün en fazla 500 kişilik bir öğrenci yurduna ihtiyacı olduğunu ancak yapılması planlanan yurdun çok daha yüksek kapasiteli olduğunu ifade ediyor.

ODTÜ'nün ihtiyacı olan yurdu yapmak için mezunların gönüllü olduğunu ancak bu talebin yönetim tarafından kabul edilmediğini ise şöyle anlatıyor:

"ODTÜ mezunları bu yurdu yapmak için hazır olduklarını söylediler ancak ODTÜ yönetimi yine de KYK'ya yaptırdı. Çünkü Erdoğan geçenlerde ODTÜ'de bir açılış yapmıştı ve o esnada kendisine 'zatıalinizin istediği yurt' diyerek bu yurdun direkt yukarıdan talimatla yapılan bir yurt olduğunu ifade etmişlerdi.

"ODTÜ'de bu yurdun yapılmasına karşı çıkmak için, 55 gündür her türlü kültürel üretimin yapıldığı ve çadırlarda kalınan kolektif bir yaşam sürülüyordu. Yakın bir zaman içerisinde yönetimle sürekli müzakere yolları da denendi ancak yönetimin bu yönde tavır almadığını gördük."

'Truva atı'

YKYK yurduna karşı eylem yapan öğrenciler, kampüs içine yapılmak istenen yurdu 'Truva atı' olarak tanımlıyor ve kampüs içerisinde ODTÜ öğrencisi dışındakilerin kalabileceği bir yurda karşı çıkıyor.

Gür, "2 bin kişilik bir yurt yaparken aynı zamanda da devasa sosyal tesislerin de yapılacağı bir inşaattan bahsediyoruz. KYK başka yerden öğrenciler getirebilecek ve çeşitli etkinlikler düzenleyebilecek. Bu nedenle yapılmak istenen bu yurt, ODTÜ öğrencileri tarafından 'Truva atı' olarak kabul ediliyor" diyor.