Pucca'nın avukatı: Yasalara göre değil, keyfi verilmiş bir karar

Telif hakkı INSTAGRAM / PUCCITO

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda "Uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği" iddiasıyla yargılanan ve Pucca adıyla tanınan Pınar Karagöz, 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 666 lira para cezasına çarptırıldı. Pucca, Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin teslimatının başladığı bugün Türkiye'de, S-400 de dahil Google'da en fazla aranan kişi, kelime ya da terim oldu.

Mahkemenin kararını BBC Türkçe'ye değerlendiren Karagöz'ün avukatı Ali Furkan Tatlı, "Çocuk tacizcileri, tecavüzcüler daha az ceza alıyor" dedi.

İddianamede dört sosyal medya paylaşımı bulunduğunu, savunmalarında bu paylaşımların kesinlikle suç unsuru barındırmadığını, herhangi bir özendirme kastı bulunmadığını ifade ettiklerini söyleyen Avukat Tatlı, "Yasalara göre değil, keyfi verilmiş bir karar" diye konuştu.

Tatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mahkemenin bu kararı neye göre verdiğini bilmiyoruz, gerekçeli kararı gördükten sonra itiraz edeceğiz, umarız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeye gerek kalmadan bir an önce bu karar düzeltilir."

Daha önce bu tarz yargılamalarda beraat kararı verildiğini belirten Tatlı, "İlk defa özendirme suçlamasıyla ve de sosyal medya paylaşımı üzerinden böyle bir ceza verildi. Alt sınırdan da - diyelim ki suç işledi - ceza alt sınırdan da verilmedi" dedi.

Image caption Pucca'nın suçlu bulunduğu paylaşımlar iddianamede "Facebook paylaşımları" olarak ifade ediliyor ancak eklerde düzeltme yapılarak paylaşımların Twitter üzerinden yapıldığı belirtiliyor.

'Gerekçeli karar sonrası İstinaf Mahkemesi'ne başvuracağız'

Avukat Tatlı, "Müvekkilim soru soruyor, bu soruyu 'insanları özendiriyor' olarak yorumluyorlar. Mesela Narcos dizisindeki olaya atıf yapıyor ve bunu yazıyor, ortada bir özendirme kasıt yok" diye konuştu.

Tatlı, "Yüzlerce fakir fakir kokan medelinli o beğenmediğiniz uyuşrucusu sayesinde evlerine ekmek götürdü, ekmek" paylaşımının Narcos dizisine atıfta bulunduğunu, "Yine kısmetse olur uyuşturucu batağına düştüm" paylaşımının da bir televizyon kanalında yayınlanan "Kısmetse Olur" programıyla ilgili olduğunu belirtti.

Savunmalarında ifade özgürlüğünü ön planda tuttuklarını ifade eden Tatlı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından İstinaf Mahkemesi'ne başvuruda bulunacaklarını söyledi.

Mahkemede neler oldu?

İstanbul Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Karagöz ve Aydoğduoğlu katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti.

Müvekkili Pınar Karagöz'ün, üzerine atılı uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçunu işlemediğini söyleyen Avukat Ali Furkan Tatlı, "Suçun oluşması için özendirme kastı gerekir. Hatta uyuşturucu karşıtı tweetler atmıştır. İfade özgürlüğü kapsamında müvekkilimin kişisel hakları zedelenmektedir. Beraatini talep ederiz" dedi.

Sanık Burak Aydoğdu'nun Avukatı Gülşen Orman Çakar, müvekkilinin 11 yaşından beri rap müzik yaptığını belirterek, müvekkilinin uyuşturucu maddeyi teşvik etme ve özendirme suçunu işlemediğini söyledi.

Her iki avukat da müvekkillerinin beraatine karar verilmesini istedi. Mahkeme kısa bir aradan sonra kararını açıkladı.

Mahkeme, Pucca olarak tanınan Pınar Karagöz'ü "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme" suçundan 7 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, cezayı iyi halden 5 yıl 10 aya düşürdü. Mahkeme ayrıca sanık Karagöz'ü 3 bin 333 gün adli para cezası karşılığı 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık Burak Aydoğdu hakkında aynı suçtan İzmir'de dava açıldığını gerekçe göstererek, Burak Aydoğduoğlu'nun beraatine hükmetti.

Pucca, karara Instagram hesabından böyle tepki gösterdi:

Sosyal medyada tepkiler

Kararın açıklanmasının ardından Pucca sosyal medyada da en çok konuşulan konu oldu.

Birçok Twitter kullanıcısı karara tepki gösterdi.

Ekşisözlük'te de günün en çok konuşulan başlıklarındandı.

Daha önce de Ezhel lakaplı rapçi Sercan İpekçioğlu da, şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesi ile tutuklu yargılanmış, sonrasında hakkındaki iki davadan da beraat etmişti.