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Bugün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın görevdeki 100. günü. Yavaş, 100 günlük belediye başkanlığı süresince belediye memurlarının tazminat haklarından belediye kaynaklarında tasarrufa, kentteki ulaşım ve altyapı sorunlarından ODTÜ'de yapılmak istenen kaçak yurda kadar çeşitli konuları gündemine aldı.

Belediye yemekhanesinde daire başkanları, müfettişler, meclis üyeleri ve şube müdürlerinin kullandığı ayrı bölüm ve özel yemek servisi kaldırıldı. Bu düzenleme ile tüm çalışanlar için eşit koşullarda yemek imkânının amaçlandığı ifade edildi.

Yavaş'ın makam odasına ve Basın ve Halkla İlişkiler biriminin olduğu 12. kata Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları eklendi. Belediye tabelasından çıkarılmış olan "T.C." ibaresi yeniden koyuldu.

Belediyenin internet sitesindeki kapak fotoğrafı güncellendi, Mustafa Kemal Atatürk ve Anıtkabir fotoğrafları eklendi.

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Yavaş yayımladığı genelgeyle, büyükşehir belediye birimleri, genel müdürlükler, bağlı iştirakler ve şirketlerde duvarlara kendi fotoğraf ve resimlerinin asılmasını yasakladı. Ayrıca Yavaş'ın makam aracı dahil olmak üzere belediyedeki tüm araçlardan çakarlar kaldırıldı.

Mansur Yavaş'ın görevdeki ilk 100 gününde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan değişimleri derledik.

Tazminat liyakata göre verilsin istedi

Mansur Yavaş, seçim döneminde belediye çalışanlarına verdiği bir söz olan "Sosyal Denge Tazminatı" konusunda Belediye Meclisi'ne başkanlık yazısı sundu.

Tazminat ile ilgili yetkilendirme ve ardından da Sosyal Denge Tazminatına artış yapılması konusunun görüşüldüğü Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AKP ve MHP grubu tazminatın tavan fiyatından ve herkese verilmesi yönünde teklif sundu.

Yavaş ise "Tazminat konusunda herkesin yaptığı işe göre, liyakata ve performansa göre zam esastır. Bu karar sendika başkanı ile yapılacak görüşmeler ve pazarlık sonucunda alınır. Ben Ankaralının parasını bankamatik diye tabir edilen, işe gelmeyen, işini aksatan kimseye yediremem" dedi.

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Muhalefetin itirazı nedeniyle, belediye memurlarının en az bir aylık sosyal denge tazminatından mahrum kaldığını açıkladı:

"Muhalefet benim pazarlık şansımı ve yetkimi elimden almaya çalışıyor. Ne yazık ki Belediye Meclisi'nde hukuka aykırı girişimlerle Meclisin çalışmasını tıkayacak bir muhalefet ile karşı karşıyayız. Burada bir yetki tecavüzü var. Sosyal Denge Tazminatı konusunda da muhalefetin yine menfi aynı tutumuyla karşı karşıya kaldık. Muhalefetin bu tutumu nedeniyle de belediyedeki memurlarımız en az bir aylık sosyal denge tazminatını yeni karar çıkıncaya kadar almaktan mahrum kaldılar."

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edilen karar sonrası Sosyal Denge Tazminatı tüm memurlara, 13 Mayıs tarihinden geçerli olmak üzere "eşit oranda" ödenmeye başlandı.

Belediye şirketlerine dair değişiklikler

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Millet İttifakı'nın 42, Cumhur İttifakı'nın 105 üyesi bulunuyor.

Belediye Meclisi'nin ilk toplantısında AKP ve MHP'li üyeler, belediye şirketlerine atama dahil, denetim ve kontrol yetkisinin belediye meclisine verilmesini talep etti.

AKP grubu, tasfiye edilecek şirketlerdeki personeli korumak için de böyle bir yetkiyi meclis olarak istediklerini ifade etti.

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Yavaş ise buna, 25 yıldır belediye başkanına verilen yetkilerin şimdi neden alınmak istendiğini anlamadığını söyleyerek itiraz etti ve "yetki gaspı" değerlendirmesinde bulundu.

Yavaş göreve gelmeden önce bu şirketlerin bazılarıyla ilgili, "Zarar ediyorlar" demişti.

Belediye şirketlerinin yönetimlerinde kimlerin olduğu önem taşıyor çünkü belediye şirketleri özel hukuk hükümlerine tabi. Şirketlerdeki istihdam, kaynak aktarımı ve ihaleler gibi konularda hukuken belediye başkanından bağımsız bir hareket alanına sahip.

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Şirketleri zarara uğratanlara sorumluluk davası

Bir hafta önce yapılan belediye meclis toplantısında Yavaş, belediye şirketlerinin yönetimlerine dair açıklamalarda bulundu.

Şirketlerin yönetiminde ihmalleri olan ve şirketi zarara uğratan yöneticileri tespit ederek, hukuki süreci başlattıklarını belirtti:

"Eğer şirket yöneticileri, şirketin zararına şekilde çalışmalar yapıyorlarsa bunların hakkında sorumluluk davası açılacaktır ve açılmaktadır. Biz de şirketleri zarara uğratanlarla ilgili ihmal veya hatalı hareketleri olanları, yasaya aykırı iş tutanları mahkemeye vermeye devam ediyoruz."

Sosyal medya yayınları

Çoğunluğu AKP ve MHP'li üyelerin oluşturduğu belediye meclisi oturumları halka açıldı ve sosyal medyadan canlı yayınlanmaya başladı.

Buna ek olarak, belediyenin yaptığı ihaleler de sosyal medya üzerinden canlı yayımlanıyor ve yüz binlerce kişi izliyor.

@ankarabbld tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Büyükşehir'de ilk kez canlı yayında ihale...



ANFA Genel Müdürlüğümüz tarafından ilan yolu ile herkese açık olarak gerçekleştirilen “Yeşil Alan ve Bakım Onarım İhalesi”, ilk kez internet üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. pic.twitter.com/tqwdCWrK6w — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) 8 Mayıs 2019

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarihinde bir ilk olarak Twitter üzerinden yapılan yayınlarda, 300 binden fazla kişi tarafından canlı olarak izlenen ihaleler bulunuyor.

Yavaş bu uygulamayı, "şeffaf bir belediyecilik" anlayışının bir örneği olarak değerlendiriyor.

Çalıştaylar ve kent konseyi

Sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla "Sokak Hayvanları Çalıştayı" düzenlendi ve çalıştaya Mansur Yavaş da katıldı.

Yavaş ayrıca, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinin Batıkent semtinde kimliği belirsiz kişilerin sokak köpeklerini zehirleyerek öldürmesini 'vahşet' olarak nitelendirmiş ve olayın sorumlularının bulunması için Zabıta ve Sağlık Dairesi Başkanlığı'nı görevlendirmişti.

Toplam 264 delegeden 234'ünün katıldığı Kent Konseyi genel kurulunda Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, oyların 233'ünü alarak Kent Konseyi'nin yeni başkanı oldu.

Konseye STK'lar, belediye temsilcileri, akademisyenler ve muhtarlar da katıldı.

Yavaş konsey hakkında, "Özellikle altını çiziyorum, burası politik bir topluluk değildir. Ankara Kent Konseyi, Başkent konseyidir. Başkent Konseyi'nin partisi Ankara'dır. Katılımcı ve çoğulcu demokrasi esaslarını işletmemiz gerekmekte" dedi.

Sokaklarda neler değişti?

Yavaş göreve geldikten kısa bir süre sonra Ulus'taki sembolik Atatürk heykelini temizletti ve bu temizliğin "daha sık" yapılması için talimat verdi.

Ardından Yavaş'ın talimatı ile eski Ankara Büyükşehir Belediye başkanlarından Melih Gökçek'in 17-25 Aralık operasyonları sürecinin ardından TBMM kavşağına yaptırdığı kol saati anıtı kaldırıldı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı Tahliye ve Yıkım Şube Müdürlüğü, birleşme yerleri korozyona uğrayan, merdiven eğimlerinin dik oluşu sebebiyle yayalar için kullanışlı olmayan ve yıpranan üst geçitleri program dahilinde kaldırmaya başladı.

Açık havada ücretsiz film gösterimleri gerçekleştiriliyor. Filmin yansıtıldığı büyükşehir tırının yaz boyunca Bala ve Haymana gibi uzak ilçeler de dahil Ankara'nın 16 ilçesini gezeceği duyuruldu.

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Bu yıl 22.'si düzenlenen Uçan Süpürge Film Festivali'ne ilk kez Ankara Büyükşehir Belediyesi sponsor oldu.

Sokak müzisyenleri için de bir düzenleme yapıldı. Metrolardan sonra rekreasyon alanları ve parklar da müzik yapmak isteyen sanatçılara açıldı. ANFA Genel Müdürlüğü, Ankara'daki park ve rekreasyon alanlarında sokak müzisyenlerini teşvik edeceklerini açıkladı.

Yeni evlere güneş enerjisi şartı

Öte yandan, başkentte yeni yapılacak evlerde güneş enerjisi ve yağmur suyu depolama alanlarının kurulması şartı getirildi.

Öğrenci evlerinde yüzde 50 indirimli su tarifesi kararı alındı ve asfalt katılım payları nedeniyle konulan tapu şerhleri kaldırıldı.

Yavaş, Ankara'daki 9 üniversiteden şehir bölge planlama, mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj bölümlerinde görev yapan akademisyenlerle görüşerek onlardan şehirle ilgili düşüncelerini aldı.

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Ulaşım, altyapı ve uluslararası temaslar

Yeni belediye yönetiminin öncelikleri arasında, "yıllarca ihmal edildiği" ifade edilen kentin ulaşım ve altyapı sorunları da yer alıyor.

Bisiklet yolları ve yeni metro hatlarının açılması için uluslararası düzeyde görüşmeler yapıldığı kaydediliyor.

Yavaş, Rusya Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'in davetlisi olarak katıldığı 9. Moskova Kentsel Forumu'ndaki temaslarını ve izlenimlerini şöyle aktardı:

"Bütün dünya artık belediyelerde insan sağlığına uygun ulaşım, park yani belediye hizmetlerinin insanların doğumundan ölümüne kadar insanların sağlığını ilgilendirecek şekilde düzenlenmesi hususunu konuşuyor. Herkes ulaşım projeleri, yaya projeleri ve bisiklet yolları projeleri ile yaptığı incelemeleri birbiriyle paylaştı.

"Ben de forumun birinci gününde Küresel Mega Kentler İçin Çözümler temalı oturumunda konuşma yaptım. Yeni Kentsel Gündem, Şehirler Bugün Hangi Değerleri Hedef Alıyor oturumda bir sunum yaparak, Ankara'yı, Belediyemizin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini ve Kentsel Projelerini anlattım."

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Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çin Halk Cumhuriyeti Guanco Şehri arasında da "Dostluk ve İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Guanco şehrinde dünyanın en büyük ticaret fuarı olan Kanton bulunuyor. Ankara Akyurt'ta da başkentin ilk uluslararası fuarının yapım çalışmaları sürüyor. Yavaş, fuarın bu yıl içerisinde açılacağını Kanton gibi ticaret hacmi yüksek bir fuar olacağını öngörüyor.

Milli bayramlarda da ücretsiz ulaşım

Öte yandan Kızılay'ın en kalabalık caddelerinde yeni kavşaklar ve yol genişletme çalışmaları yapılıyor.

Ankara'da 132 Özel Toplu Taşıma Aracı (ÖTA), 200 Özel Halk Otobüsü (ÖHO) ve Bin 448 EGO Otobüsü hizmet veriyor.

EGO otobüslerde Ankarakart ile seyahat edilirken, ÖHO'larda muavine nakit ücret ödeyerek seyahat ediliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Teknolojileri Daire Başkanlığı, artık Mavi Özel Halk Otobüsleri'nde (ÖHO) de Ankarakart kullanılacağını açıkladı.

Mavi Özel Halk Otobüsleri'nde Ankarakart'ın geçerli olmasıyla birlikte nakit ücret uygulaması sona erecek.

Ayrıca dini bayramlarda ücretsiz olan toplu taşıma, milli bayramlarda da ücretsiz hale getirildi.

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Belediye kaynaklarında tasarruf

Yavaş, kendinden önceki dönemde 1 Milyar TL'ye ihale edilen "yeşil alanların bakım ve onarımı" ihalesini bu yıl 188 Milyon TL'ye yaptıklarını, böylece belediye kasasında 800 Milyon TL'nin üzerinde tasarruf ettiklerini açıkladı.

Yayımlanan bir genelge ile bundan sonra belediyeye ait tüm otoparkları ve billboardları, reklam olarak kullanılabilecek tüm mecraları belediyenin işleteceği duyuruldu.

Belediyenin hafriyat gelirleri Osmanlıspor'dan alınıp belediyeye aktarıldı.

24 Mayıs'ta yayımlanan genelgeyle zorunlu görev dışında gereksiz araç kullanımına son verildi. Belediyeye ait makam araçlarının sayısı azaltıldı.

Yavaş, kendinden önceki dönemi şöyle değerlendirdi:

"Belediyedeki makam araçlarını en az sayıya indiriyoruz. EGO 70 küsur aracı 36'ya indirdi. Bundan sonra makam aracı değil iş makinası kiralaması yapılacak. Yani sekreterlerin altında araba var… Personele anlamsız bir şekilde araçlar tahsis edilmiş."

Eski Ankara Büyükşehir Başkanı Melih Gökçek'e tahsis edilmiş 3 cip aracın ikisi geri alındı. Yavaş bu kararı şöyle açıkladı:

"Belediyemizde 3-4 tane cip var. Bunların 3 tanesi zamanında Sayın Gökçek'e tahsis edilmiş. Bir tanesi zırhlı, iki tanesi normal cip ama her birinin yaklaşık değerleri 800 bin-1 milyon arasında. Bunları talep ettik, iade edin dedik. Zırhlı olan cip ve iki şoförü kendisinde kaldı, diğer iki cip ise personelleri ile birlikte belediyeye geri geldi."

Telif hakkı Getty Images Image caption Melih Gökçek, 2014 yılında AKP'den yeniden belediye başkanı seçilmişti

Bu cipler artık Ankara'da evlenen çiftlere düğün arabası olarak ücretsiz tahsis ediliyor.

Yine Gökçek'in evinde belediyeye ait kameraların ve kayıt cihazlarının bulunduğu tespit edildi ve belediye ekipleri Gökçek'in evine giderek kameraları söktü.

Belediye Başkanı seçildikten sonra belediye depolarını incelettiğini ifade eden Yavaş, depolarda yüz binlerce top bulunduğunu açıkladı. Bu toplar alınarak okullarda çocuklara dağıtıldı.

Son olarak yine belediyeye ait bir depoda "jet ski" bulundu. Belediye envanterine kayıtlı olmadığı belirtilen jet ski kayda alındıktan sonra ihale yoluyla satışa çıkarılacağı belirtildi.

ODTÜ'de yapılan kaçak yurda müdahale

Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılmak istenen yurt binası inşaatı, öğrencilerle üniversite yönetimi arasında gerginliğe neden oldu.

Öğrenciler binlerce ağacın kesilmesinin önüne geçmek için söz konusu alanda 55 gün süren bir eylem yaparken, üniversite yönetimi ruhsatı olmayan inşaat için polis eşliğinde ağaç kesimine izin verdi.

Başlayan tartışmalar sırasında devreye giren Yavaş, ODTÜ rektörüne "Yurdu size belediye olarak biz yapıp hibe edelim" teklifinde bulundu.

Yavaş'ın teklifi sonrası ODTÜ yönetimi konuyu görüşmek üzere inşaat yapımını durdurdu, Çankaya Belediyesi ekipleri ruhsatı olmayan inşaatı mühürledi.