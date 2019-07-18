İmamoğlu Esenler Otogarı'nda: 16 milyonun çoluğunu çocuğunu ben nasıl buraya göndereceğim?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 11 Temmuz'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında alınan kararla otopark işletmesi 5 yıl süreyle İSPARK'a devredilen Esenler Otogarı'nı gezdi.

Otogarın alt katlarını da gezen İmamoğlu, otogarın yolcular ve civardaki semt sakinleri için güvenlik tehlikesi oluşturduğunu söyledi.

İmamoğlu izlenimlerini, "Rahatsızım, böyle bir yere çocuğum girmez, eşim girmez. 16 milyon İstanbullunun çoluğunu çocuğunu ben nasıl buraya göndereceğim" dedi.