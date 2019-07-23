Şanlıurfa Valiliği: Suriye tarafından atılan roket Ceylanpınar'da evin çatısına isabet etti, beş kişi yaralı

Telif hakkı DHA Image caption Ceylanpınar'da roketin isabet ettiği yerden görüntü.

Şanlıurfa Ceylanpınar'da meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yapan Şanlıurfa Valiliği, 'Suriye tarafından roket atıldığını' ifade etti.

Valiliğin açıklamasında "22 Temmuz 2019 saat 21.00 sularında Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin, ilimiz Ceylanpınar ilçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir evin çatısına isabet etmesi sonucu, beş vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış, yaralı vatandaşlarımız Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır" dendi.

Milli Savunma Bakanlığı da 'karşılık verildiğini' söyledi.

Valilik, olay yeri ve çevresi ile ilçe genelinde geniş güvenlik tedbirlerinin alındığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Telif hakkı DHA

DHA'nın haberine göre, roket evlerinin teraslarında oturanlara isabet etti.

Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sınır hattında polis araçlarından yapılan anonslarla vatandaşları sınır hattına yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Milli Savunma Bakanlığı da yazılı açıklamasında 'meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiğini' duyurdu.

@tcsavunma tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin 22 Temmuz 2019 akşamı Ceylanpınar’da beş vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan ve Suriye tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışlarına, sınır bölgesindeki ağır silahlarımızla meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 22 Temmuz 2019

Bakanlık açıklamasında, "22 Temmuz 2019 akşamı Ceylanpınar'da beş vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan ve Suriye tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışlarına, sınır bölgesindeki ağır silahlarımızla meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir. Ağır silahlarla verilen bu karşılık sonucunda Suriye tarafında yerleri önceden tespit edilen yedi hedef imha edilmiştir." dendi.