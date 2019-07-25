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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir haftalık repo faizini 425 baz puan aşağı çekerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirdi. Böylece Merkez Bankası 2015'ten bu yana ilk kez politika faizinde indirime gitmiş oldu.

Merkez Bankası'nın bu ay atanan yeni başkanı Murat Uysal da başkanlığını yaptığı ilk PPK toplantısında faiz indirimi kararı almış oldu.

Reuters haber ajansının piyasa katılımcılarıyla yaptığı ankette, beklenti faiz indiriminin 250 baz puan olacağı yönündeydi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, enflasyon görünümünde iyileşmenin sürdüğü ifade edildi ve "Güncel tahminler yılsonu itibarıyla enflasyonun Nisan Enflasyon Raporu'nda verilen öngörülerin bir miktar altında kalabileceğine işaret etmektedir" dendi.

Açıklamada para politikasında temkinli duruşun devam edeceği de belirtildi.

Selva Demiralp yazdı: Merkez Bankası'nın faiz indiriminin sonuçları ne olacak?

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Yeni başkanın ilk faiz kararı

Bu ayın başında Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya sürpriz bir kararla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınmış ve yerine Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Murat Uysal başkan olarak atanmıştı.

Erdoğan Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla ilgili açıklamalarında "Kendisine ekonomi toplantılarında defalarca faizi indirmesi gerektiğini söyledik. 'Faiz düşerse, enflasyon düşer' dedik. Gerekeni yapmadı. Aynı kulvarda değildik" demişti.

Reuters haber ajansının geçen hafta yayımladığı bir haberde ise, ekonomi yönetiminden Çetinkaya'ya '25 Temmuz'da 300 baz puan faiz indirimine gidilmesi' yönünde bir talebin iletildiği, Çetinkaya'nın ise buna karşı çıktığı iddia edilmişti.