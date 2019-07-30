BBC Türkçe'den yeni dizi: Kadına karşı şiddetle mücadele

Kadın örgütleri, Türkiye'de kadın cinayetleri ve kadına karşı şiddetin artmakta olduğunu söylüyor. Şiddetle mücadele eden kadınlarla ve öldürülen kadınların aileleri ile konuştuk. Neyran Elden'in hazırladığı dizinin ilk bölümü yarın BBC Türkçe'nin Youtube sayfasında

Kadın örgütleri, Türkiye'de kadın cinayetleri ve kadına karşı şiddetin artmakta olduğunu söylüyor.

Türkiye'de 2014 yılından beri yürürlükte olan İstanbul Sözleşmesi ve 2012 tarihinde yasalaşan 6284 sayılı kanun, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yasal adımlar atıyor ve kadına yönelik şiddete karşı tedbir alınmasını amaçlıyor.

Şiddetle mücadele eden kadınlarla ve öldürülen kadınların aileleri ile konuştuk, ilk bölüm yarın Türkçe'nin Youtube sayfasında.