TikTok femonenleri anlatıyor: Burası Türkiye’nin filtresiz bir aynası
Sosyal eğlence platformu TikTok'un Türkiye'deki kullanıcı sayısı 28,4 milyon (Şubat 2019); Hindistan ve ABD'den sonra dünyada üçüncü sırada.
75 milyar dolar piyasa değeriyle dünyanın en değerli start-up'ı olan Çin firması ByteDance'e ait.
Kullanıcıların kendi ürettiği 15 saniyelik videolar paylaştığı, canlı yayınlar açabildiği platform, bir yandan eğlence imkanları sunarken, bir yandan da çocuk istismarının önüne geçmek için yeterli önlemler almadığına dair eleştirilere hedef oluyor.
Bugüne kadar dünyada en hızlı büyüyen sosyal platform olma özelliğini taşıyan TikTok'u, Türkiye'deki fenomen kullanıcıları ve çocuk hakları savunucuları anlatıyor.
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