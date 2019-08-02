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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 14 yaşındaki Vedat Ekinci Perşembe günü yaşanan bir olayda silahla vuruldu. Ağır yaralanan genç, ilçedeki sahra hastanesine kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Derecik beldesi, Çemekurk Sınır Köyü'nde yaşananlarla ilgili olarak, Hakkari Valiliği'nden ve Ekinci'nin kuzeni Hacı Ekinci'den yapılan açıklamalar örtüşmüyor.

Hakkari Valiliği, Cuma günü olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Türkiye-Irak sınırın 2 kilometre ötesinde bulunduğu sırada yapılan "Dur" ihtarına uymayan Vedat Ekinci'ye, angajman kuralları gereği uyarı ateşi açıldığı belirtildi.

Hakkari Valiliği: Mermi çekirdeği sekti

Valiliğin açıklaması şöyle:

"01.08.2019 günü Irak sınırından ilimiz Derecik ilçesi sınırına 2 kilometre mesafede sınırlarımız dışında, ülkemiz sınırına terör örgütü tarafından yoğun olarak kullanılan bölgeye kaçak yollarla girmeye çalışan şahıslara sınır birliklerimiz tarafından 'Dur' ihtarında bulunulmuştur.

"Ancak 'Dur' ihtarına uymayarak sınırımıza doğru Irak tarafından ilerleyen şahıslara angajman kuralları gereği uyarı ateşi yapılmıştır.

"Bölgenin engebeli ve kayalık olması sebebiyle seken mermi çekirdeği 1 vatandaşımızın yaralanmasına sebebiyet vermiştir.

"Yaralı vatandaşımız olay yerinde bulanan Hudut Birliklerimize ait araçlar ile Derecik Sahra Hastanesi'ne kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir."

Lise öğrencisi bir çoban

Vedat Ekinci, emekli bir köy korucusunun oğlu.

Lise öğrenci olan Ekinci, hayvancılıkla geçinen ailesine yaz aylarında çobanlık yaparak yardımcı oluyordu.

Telif hakkı Ekinci ailesi

Hacı Ekinci: Olay araştırılsın, sorumlular cezalandırılsın

Olayın yaşandığı gün Vedat ile birlikte olan kuzeni Hacı Ekinci, kaybolan birkaç büyükbaş hayvanı aramak üzere sınırın ötesine geçmek zorunda kaldıklarını anlattı.

BBC Türkçe'ye konuşan Hacı Ekinci, askeri helikopterden ateş açıldığı iddialarının doğru olmadığını belirtti.

Ekinci bununla birlike "Dur" ihtarı yapılmadığını, askerlerin doğrudan ateş açtığını söyledi:

"Köyümüz, hemen sınırın üstünde. Eskiden kaçakçılık yapıyorduk ama yasaklandığı için yapmıyoruz artık. Hayvancılık yapıyoruz, bölgemiz dağlık. Ormanlarımız yakıldığı için birçok hayvanımız yandı, birçoğu da kayboldu. Onları arıyorduk.

"Olay sırasında Vedat ile birlikteydik, 3 kişiydik. Hayvanlarımız askeriye bölgesine girmişti, oraya gittik. Birden bire asker karşımıza çıktı ve 'Dur' demeden direkt bize sıktılar, amca oğlumu sırtından vurdular.

"Bize sıkanlar 3 kişiydi, birinin elinde dipçik, diğer ikisinde silah vardı ama yaklaşık 10 asker oradaydı. Amca oğlum yere düştü, askerlerden yardım istedim ama yardım etmediler. Vedat ellerimde can verdi."

Hacı Ekinci, olayın araştırılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını da istedi:

"Bizi darp ettiler, diğer amca oğlumun ayağını kırdılar. Sınırın ötesindeki karakol ve tabur bizim hayvancılık ile geçindiğimizi, hayvanlarımızı o bölgede otlattığımızı biliyorlar. Biz yasa dışı bir şey yapmıyoruz ve askerler de bizim orada olduğumuzdan haberdar.

"Derecik halkı Türkiye için her zaman her şeyi yapabilen bir halk ama böyle durumlarda kimse sesimizi duymuyor. Hiçbir zaman devletimizin arkasını bırakmadık, devletime inanıyorum, ki bu olayı yapanları da cezasız bırakmayacaktır."

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HDP: Kürt çocuklarının ve gençlerinin kaderi bu mu?

HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Sözcüsü Ayşe Acar Başaran da partisi adına Vedat Ekinci için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

"Kürt çocukların ve gençlerinin kaderi 'seken' kurşunların ve bombaların hedefi mi olmaktır?" diye soran Başaran, yasal incelemenin ivedilikle başlatılması ve sorumluların görevden alınması gerektiğini söyledi.

HDP milletvekili Beştaş'tan soru önergesi

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş da, Vedat Ekinci'nin ölümüyle ilgili olarak TBMM'ye bir soru önergesi sundu.

Meral Danış Beştaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlamasını istediği önergede, "Valilik tarafından yapılan açıklama bağlamında 'dur ihtarına' uyulmamasının karşılığı ölüm müdür? diye sordu.

Beştaş'ın önergesindeki diğer sorular şunlar: