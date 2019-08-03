Kılıçdaroğlu: Gerginliklerden, kavgalardan bıktık usandık

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin yanlış siyaset nedeniyle farklı yerlere sürüklendiğini söyledi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde konuşan Kılıdaroğlu, "Gerginliklerden, kavgalardan bıktık, usandık artık. Kavgalar sona ermeli" dedi.

Yerel seçimlerin ardından teşekkür ziyaretleri gerçekleştirmek için Karadeniz bölgesinde bulunan Kılıçdaroğlu Ağustos 2016'da Şavşat'ta konvoyuna yönelik saldırıda yaşamını yitiren Jandarma Fatih Çaybaşı anısına Artvin Off Road Kulübü tarafından yaptırılan çeşmeyi ziyaret etti.

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Saldırıyı PKK'nın askeri kanadı üstlenmiş, "Hedef Kılıçdaroğlu değildi" demişti.

Yerel seçimde AKP'den CHP'ye geçen Şavşat Belediyesi'ne giden CHP lideri, Şavşat'ı Küçükçekmece ile kardeş şehir yapacaklarını açıkladı:

"Dediler ki 'Şavşatlıların en çok yoğun olduğu belediye; Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece ile kardeş olalım' Notumuzu aldık, Küçükçekmece ile Şavşat Belediyesi'ni kardeş belediye ilan edeceğiz.

"Küçükçekmece Belediye Başkanımız da buraya gelecek. Şavşat'ta varsa bir sorun, gönül birliği içinde çözmeye çalışacaklar."

İlçede halka seslenen Kılıçdaroğlu, ülke gündemindeki sorunlara dikkat çekti:

"İşsizliğin bir felaket, yoksulluk olduğunu, biliyorlar mı acaba. İşsiz birisinin, cebinde parası olmayan birisinin sokaklarda rahat gezemeyeceğini biliyorlar mı acaba. Yeter artık ya. Vallahi de billahi de yeter. Millet artık öyle bir noktaya geldi ki; iş yok, güç yok.

"Daha dün Hopa'da bir kadın geldi. '3 kızım var, 3'üde üniversiteyi bitirdi, işsiz' Hangi sıkıntılara girdiğini, boğazından kestiğini, onu hangi umutlarla okuttuğunu gayet iyi biliyorum. Kim iş verecek? Onları düşünen kim?"