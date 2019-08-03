İYİ Parti Kurultayı’nda ‘anahtar liste’ çıkarmayan Akşener: Koltuğumuzu korumak için kırk takla atanlardan değiliz

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Kurulduğu Ekim 2017'den bu yana 2 seçim geçiren İYİ Parti, yaklaşık 2 yıllık siyasi ömrüne 1'i olağan olmak üzere bu haftasonu gerçekleştirilen 4. olağanüstü kurultayla birlikte 5 kurultay sığdırdı.

Cumartesi "Bugün geleceğin ilk günü" sloganıyla toplanan ve Pazar sona ermesi beklenen kurultayda, Mayıs ayında gerçekleştirilen tüzük kurultayındaki değişiklikle üye sayısı 80'den 50'ye düşürülen partinin en yetkili organı Genel İdare Kurulu (GİK) üyelikleri için seçim yapılıyor.

Partide "kurumsallaşma kurultayı" olarak nitelendirilen 4. Olağanüstü Kurultay'ın en önemli özelliği, GİK seçiminin ilk kez, delegenin istediği isimlere oy vermesini sağlayan "çarşaf liste" ile yapılması ve Akşener'in, genellikle genel başkanların tercihini belirten "anahtar liste" çıkarmaması.

Akşener kimi kesimlerce eleştiri konusu da olan arka arkaya kurultay yapmalarının gerekçelerini, kurultaylarından hemen önce "MHP'ye dönüş" çağrısı yapan eski genel başkanı MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ima ederek açıkladı:

"Bazıları diyor ki, parti kurulalı iki sene bile olmadı, bu kaçıncı kurultay? Eeee bizde böyle. Biz, kendi delegesinin iradesinden köşe bucak kaçanlardan değiliz. Biz, delegenin imzasını yok saymak için iktidara yanaşanlardan değiliz. Biz, koltuğumuzu korumak uğruna, kırk takla atanlardan da değiliz. Biz, Türkiye için vadettiği demokrasiyi, kendi partisinden esirgeyecek kadar şuursuz, hiç değiliz."

Kurulduğu günden bu yana katılımlar kadar, parti kuruluşunda yer alıp özellikle 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinin ardından çok sayıda ismin istifasıyla da gündem olan İYİ Parti, seçimler nedeniyle, teşkilatlanma ve parti yapılanması konusuna yeterince zaman ayıramamıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde büyük hayal kırıklığı yaşayan ve partisi içindeki karışıklıklarla sarsılan Akşener, seçimden sonra istifa resti çekmiş, partililerin günlerce evinin önünde yaptığı oturma eyleminden sonra partisinin başına dönmüştü.

Akşener ve ekibi, dönüşüyle birlikte önünde yerel seçim olmasına karşın, bir yandan da partinin yeniden yapılandırma çalışmasını sürdürüyordu.

İşte bu kapsamda ilk olarak Mayıs ayında tüzük kurultayı toplanarak, kapsamlı bir tüzük değişikliğine gidilmişti.

Liderlik tartışmasının olmadığı partide Akşener, ikinci hamle olarak da bugün topladığı kurultayda parti yönetiminin, genel merkez ve dolayısıyla kendisinin müdahalesi olmadan belirlenmesi için "çarşaf liste" ile seçime gitmesini kararlaştırdı.

Özdağ ve Yılmaz aday değil

Hem milletvekili, hem de yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapan İYİ Parti Bakanlık Divanı'nda bazı istifalar yaşandı. Bu kapsamda Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, yine İYİ Parti kuruluşunda "sacayağı" olarak nitelendirilen isimlerden Ümit Özdağ, genel başkan yardımcılıklarından istifa etmişti.

Yılmaz, Başkanlık Divanı'ndaki görevinden istifa etse de genel başkan danışmanlığı görevini sürdürüyordu.

Kurultayda bu iki isim GİK üyeliği için yeniden aday olmadı. Musavvat Dervişoğlu ise genel başkan yardımcılığından ayrılıp, partinin Meclis grup başkanvekilliğine seçildi.

Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu ise grup başkanvekilliğini bırakıp, Akşener'in yetkisiyle genel başkan yardımcılığına atandı.

Akşener'in kurultayda seçilecek GİK içinden belirleyeceği Başkanlık Divanı'nda da önemli değişikliğe gitmesi bekleniyor.

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Yılmaz: Partim dışında bir yerde görev almam

Kulislerde bir süredir Durmuş Yılmaz'ın Ali Babacan'ın kuracağı partiye geçeceği konuşuluyordu. Babacan'ın bakanlığı döneminde Merkez Bankası Başkanlığı yapan Yılmaz'ın, GİK'e aday olmaması işte bu nedenle dikkat çekiciydi. Ancak kurultayda iddiaları sorduğumuz Yılmaz, "Benim partim İYİ Parti, hiçbir yere gitmem söz konusu değil, partimde başka görevler verilirse oralarda da çalışırım" yanıtını verdi.

Yeniden aday olmamasını ise "Yerimizi gençlere bırakmak lazım" sözleriyle açıkladı.

Bahçeli'ye Ferdi Tayfur'lu yanıt

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, kurultaydan hemen önce sosyal medya hesabından, ilk kez "İP" kısaltması yerine "İYİ Parti" ifadesini kullanarak, MHP ile "kucaklaşma" çağrısı yapması, İYİ Parti yönetiminin tepkisine neden olmuştu.

Bu tepki kurultay salonuna, Ferdi Tayfur hayranı olan MHP lideri Bahçeli'yle ilgili ilginç bir göndermeyle yansıdı. Salonda, "Aramızda olamayan Adanalı bir İYİ parti hayranı için geliyor" denilerek, Tayfur'dan "Muhtaç etme beni" şarkısı çalındı.

Bahçeli'nin memleketi olan Osmaniye, il olmadan önce Adana'ya bağlıydı.

Türkkan: Kumarı kaybettiler, şimdi zar atıyorlar

Kurultaya katılan partililerin birçoğu Bahçeli'nin bu çağrısının bir karşılığı olmadığını düşünüyor.

Partiden ayrılanlar olsa bile ikinci adreslerinin MHP olmayacağı, Bahçeli'nin bu hamlesinin İYİ Parti'yi karıştırma amaçlı olduğu düşünülüyor.

İYİ Parti yönetimi ise Bahçeli'nin bu çıkışının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede kararlaştırdığı düşünülüyor.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti'de insanların demokrasinin tadını aldığını ve artık bir "geri dönüşün" söz konusu olamayacağını belirtirken, Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra böyle bir çıkış yapmasının dikkat çekici olduğunu belirtti.

Türkkan, "Aslında karşılığının olmayacağını da biliyor. 23 Haziran'la ilgili de 'Tayyip Bey bir şey bilmese yeniden seçim kararı almaz' deniliyordu. Hayır kumar oynamaya başladılar ve kaybettiler, şimdi de zar atıyorlar" görüşünü dile getirdi.

'Hapisse hapis, ölümse ölüm'

Bir süre önce hakkında Fethullah Gülen yapılanması nedeniyle dava açılmasıyla gündeme gelen Akşener'e salondan destek geldi. Akşener "Hapisse hapis, ölümse ölüm, bir adım geri atmayan lider" anonsuyla salonuna girdi.

Genel Başkan Akşener kurultay konuşmasında iktidar partisini başta ekonomi politikaları ve israf üzerinden eleştirirken, AKP için yolun sonunun yaklaştığını ünlü TV dizisi Game of Thrones'la özdeşleşen "Winter is coming" yani "Kış geliyor" sözleriyle ifade etti.

İktidara gelmeleri halinde başta anayasa değişikliği olmak üzere yaşamın her alanında yapacakları reform adımlarını anlatan Akşener'i isim vermeden Bahçeli'yi "milliyetçilik" ve parti içi demokrasi tartışmalaarı üzerinden eleştirdi:

"Milliyetçiliği kulüp üyeliği zannedenlere söylüyorum. Sizin bölücü ve ayrıştırıcı üslubunuza, milliyetçilik İYİ Parti'de olur diye cevap vermeyeceğim.

"Çünkü milliyetçiliğin sahibi bellidir. Türk milliyetçiliğin tapusu, Türk milletine aittir. Gerçek milliyetçiler, ilim irfan dağıtmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına dağılan öğretmenlerimizdir.

"Asıl milliyetçi; Milletini aydınlatmak, eğitimli gençler yetiştirmek için Batman'a giden, bu uğurda şehit olan Aybüke öğretmendir.

"Sizin nereniz milliyetçi? Bir kişiye, beş kişi saldıran haydutlardan, ne milliyetçi olur, ne de adam olur. Siyasetçi yetiştireceğine, haydut yetiştiren zihniyetten, ne milliyetçi olur, ne de adam olur. Çözüm sunacağına, nefret saçanlardan, sokakta terör estirenlerden, ne milliyetçi olur, ne de adam olur."

Zor koşullarda parti kurduklarını ve cesaretleriyle bugünlere geldiklerini belirten Akşener, "Sayın Erdoğan'ın 'Artık inanmıyorum' dediği anketler var ya;Ben onlara her gün büyük bir keyifle bakıyorum. Manzara net. Şarkıda söylediğimiz gibi: Siz asansörle inerken, biz merdivenden çıkıyoruz" dedi.

Çarşaf liste ile kurultay yapılmasını "bunun adı demokrasi" diye ifade eden Akşener, çıkacak her sonucu benimseyeceklerini vurguladı. Akşener sözlerini Nazım Hikmet'in "Bu memleket bizim" şiirinden bir bölümle tamamladı.

Kurultaya katılan 841 delege 50 üyeli GİK ile Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. GİK için 240 partilinin aday olduğu bildirildi.