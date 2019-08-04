Erdoğan: Biz Afrin'e girdik, Cerablus'a, El Bab'a da girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da İstanbul-İzmir Otoyolu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG'nin kontrolünde olan bölgeye operasyon yapılacağı yönündeki mesajını tekrarladı.

2018'in Ocak ayında başlayan Afrin operasyonunda, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "şehir merkezine girmeyin" dediğini söyleyen Erdoğan, arkasından "Afrin'e girdik, Fırat'ın doğusuna da gireceğiz" dedi:

"Suriye topraklarından ülkemize yönelik tehditleri kaynağına engellemek için harekete geçtiğimizde, "Sakın ha şehir merkezine girmeyin' diye bize gözdağı vermenin peşindeydi. Biz dinlemedik. Biz Afrin'e girdik, Cerablus'a da girdik, biz El Bab'a da girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya'yla da paylaştık, Amerika'yla da paylaştık. Çünkü oralardan bize bu taciz atışları devam ettikçe bizim sessiz kalmamız mümkün değildir. Biz bir yere kadar sabrederiz. O sabrın bir sonu var."

Suriye'de süren operasyonların maliyeti olduğunu belirten Erdoğan, "Bunu yapmak zorundayız" dedi:

"Teröre karşı bu denli büyük bir mücadeleyi veriyoruz. Bu mücadelede biz leblebi çekirdek mi kullanıyoruz? Ne kullandığımızı anlıyorsunuz değil mi? Bunun bir maliyeti yok mu? Var ama bunu yapmak zorundayız. Niye? Milletimizin huzuru için yapmak zorundayız. PKK'ya karşı, PYD'ye, YPG'ye, DEAŞ'a, FETÖ'ye karşı bu mücadeleyi veriyoruz, vereceğiz."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Cuma günü ABD'nin Suriye için gündemde olan "güvenli bölge"yle ilgili önerisinin Ankara'nın beklentilerini karşılamadığını söylemiş; "ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız" demişti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de Perşembe günü ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı basın toplantısında, "Biz Türklerle, kuzeydoğu Suriye'de Türkiye sınırına kadar olan bölgede, Amerikan ve Türk güçlerinin birlikte Türkiye'nin güvenlik endişeleri üzerinde çalışacağı bir güvenli bölge olasılığı üzerine konuşuyoruz. Henüz bir anlaşmaya varmadık ancak görüşmeler sürüyor." demişti.

James Jeffrey, Türkiye'nin "PKK'nın kolu" ve "terör örgütü" olarak gördüğü Halk Savunma Birlikleri (YPG) öncülüğünde oluşturulan Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) desteğin süreceğini de açıklamıştı:

"Suriye'nin kuzeydoğusunda IŞİD'ı yenmeye kararlıyız. Arap ve Kürtlerden oluşan askeri güç bizim oradaki ortağımız. Bizimle birlikte orada savaşanlara kimsenin saldırmaması veya kimse tarafından zarar verilmemesi için çalışmaya kararlıyız. Başkan da bunu açıkça söyledi. Bu, Türklerle ilgili endişelerimizi de kapsıyor."

Amerikalı diplomat, beraberinde bir heyetle 22 Temmuz'da üç günlük bir ziyaret için Ankara'ya gelmiş, Türkiye'den yetkililerle Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge önerileri görüşülmüştü.

Görüşmelerle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, "ABD'nin getirdiği öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil. Esas bu güvenli bölgenin derinliği, buraları kimin kontrol edeceği konusu ve buradaki PKK/YPG'lilerin tamamen çıkarılması konusu bizim için hassas." demişti.

Sezai Temelli'den CHP'ye "toplumsal barış için sorumluluk alma" çağrısı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de, Erdoğan'ın konuşması öncesi Diyarbakır'da bir basın açıklamasında konuştu.

31 Mart Yerel seçim sonuçlarının "Türkiye halklarının ayrıştırıcı, ötekileştirici, kutuplaştırıcı ve barış karşıtı siyasetin bitmesi gerektiğine dair inancı teyit ettiğini" söyleyen Temelli, CHP'ye çağrı yaptı.

"Demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümü" konularında her kesimin açık tutum belirlemesi gerektiği ifade eden Temelli, "başta CHP olmak üzere parlamentoda ve parlamento dışında olan tüm siyasi partilerin toplumsal barış için sorumluluk alması, savaş politikalarına karşı çıkması" gerektiğini söyledi.

Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon yapılabileceğine yönelik açıklamalarla ilgili "Bölge barışı için Öcalan avukatları ve siyasi heyetlerle görüşme yapmalı" dedi:

"Yapılması gereken, Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde yerel demokrasi çerçevesinde eşit, özgür ve demokratik bir rejimin inşasıdır. Bu anlamıyla Sayın Öcalan'ın 2 Mayıs'ta yapılan avukat görüşmesinde kamuoyu ile paylaştığı 7 maddelik deklarasyon sorunların çözümü açısından son derece önemlidir. Sorunların çözümü ve bölge barışı için Sayın Öcalan'ın avukatları ve siyasi heyetler ile görüşmeler yapmasının önemini bir kez daha vurguluyoruz."

'IKBY Parlamentosu tutum almalı'

Sezai Temelli, Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik askeri operasyonların da "bölgesel istikrarsızlığı arttırıp çözümden uzaklaştırdığını;" bölgedeki farklı Kürt gruplar arasında birlik sağlanması gerektiğini söyledi:

" Son günlerde Mahmur kampına dönük ambargo ve kuşatma ile Türkiye'nin sınır ötesi askeri saldırılarına karşı Kürdistan Bölgesel Yönetimi Parlamentosu tutum almalı. Kürtler arası çatışmadan uzak durma tutumu, partiler ve kişiler üstü bir yerdedir."