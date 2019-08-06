Telif hakkı TWITTER @Sportnieuwsnl

Hollanda'nın ünlü futbol yorumcularından Johan Derksen, Pazartesi akşamı canlı yayında Türk milli takımında oynamayı seçen Orkun Kökçü üzerinden Türkiye'ye küfretti. Derksen'in sözleri tepki çekti.

Eşcinsellik karşıtı görüşleri nedeniyle de sıkça gündeme gelen ve 29 yaşındaki kendi kızı Marieke tarafından "homofobik" olmakla suçlanan Derksen'in hedefinde bu kez Feyenoord takımının Türkiye kökenli oyuncusu Orkun Kökçü vardı.

Eski bir futbolcu ve gazeteci olan Johan Derksen, Veronica adlı özel televizyon kanalında yayınlan yeni programında, Kökçü'nün Hollanda yerine Türk Milli Takımı'nı seçmesine tepki gösterdi.

Kökçü'nün Hollanda'da doğup, büyüdüğünü ve bu ülkedeki tüm sosyal hizmetlerden yararlandığını söyleyen Derksen, onun Türk Milli Takımı'nı seçmesinin "Hollanda'ya hakaret olduğunu" savundu.

Hollandalı yorumcu, "Şimdi insanların düşüncesini açıklayamadığı, yargı kararı olmadan hapsedildiği, insan haklarının ihlal edildiği bir ülkede futbol oynayacak. Biri bunu bu çocuğa açıklayabilir mi?" dedi.

Derksen, Türkiye için, Hollanda dilinde ağır bir küfür olan ve aynı zamanda "değersiz, kötü ülke" anlamına da gelen "Kutland" ifadesini kullandı.

Daha önce siyasi görüşünü, "sağcı" olarak açıklayan Hollandalı yorumcu, aşırı sağcıların sıkça dile getirdiği "çifte pasaport" konusunu açarak, şöyle konuştu:

"Çift pasaportlu birisiyle ilgili bir sorun olduğunda koro halinde 'Ama biz Hollandalı'yız. Hollanda pasaportumuz var' diye bağırıyorlar. Sonra da Türkiye'ye gidiyorlar. Ee? Orası bir 'kutland.' Eğer muhalif bir görüşe sahipsen orada yargılanmadan hapse atılabiliyorsun. Böyle bir ülkede bu tür bir şeye dahil olmak ister misiniz?"

Johan Derksen'in sözlerine sosyal medyada yoğun tepki geldi.

Rotterdam takımında oynuyor

Feyenoord forması giyen futbolcu Bilal Başaçıkoğlu Twitter mesajında, "İnanılmaz bir adam bu. Kendisi hiçbir şeye ulaşamamış ama herkese ne yapması gerektiğini söylüyor" dedi.

@Basacikoglu_ tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Ongeloofelijk deze man!!! Echt geen woorden voor heeft zelf niks bereikt maar loopt iedereen te vertellen hoe het moet 😂😂😂 https://t.co/NjnlaV6BHV — Bilal Basacikoglu (@Basacikoglu_) 5 Ağustos 2019

Türk Milli Futbol Takımı'nı seçtiği için eleştirilere hedef olan Orkun Kökçü, Hollanda futbolunun köklü kulüplerinden olan Rotterdam ekibi Feyenoord'da forma giyiyor.

Hollanda'nın Haarlem kentinde 2000 yılında göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Kökçü, Groningen takımının altyapısında yetişti.

Telif hakkı AFP Image caption Orkun Kökçü (solda)

Orta sahada görev yapan Kökçü, 2014 yılında Feyenoord'a transfer oldu.

Geçtiğimiz günlerde, milli forma tercihini Türkiye'den yana kullanacağını açıklayan Kökçü'nün, Feyenoord'la 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.