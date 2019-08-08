Suriye: Türkiye ile ABD'nin güvenli bölge anlaşmasını reddediyoruz

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Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya konuşan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, Türkiye ile ABD'nin vardığı "güvenli bölge" anlaşmasını reddettiklerini söyledi.

Ajansa göre adı açıklanmayan kaynak, "Suriye Arap Cumhuriyeti, Türkiye ile ABD'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne açık bir saldırı niteliği taşıyan 'güvenli bölge' kurma adı altında işgal etmeye dönük anlaşmasını kategorik ve net bir şekilde reddetmektedir" dedi.

Suriyeli Kürtler de anlaşmanın yeni bir yaklaşım başlattığını ancak detaylarının henüz bilinmediğini belirtti.

Suriye'de aralarında Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) de bulunduğu Kürt grupların oluşturduğu çatı kuruluş Demokratik Toplum Örgütü'nün (TEV-DEM) Yönetim Komitesi üyesi Aldar Halil, ABD ile Türkiye'nin dün yaptığı güvenli bölge anlaşmasının yeni bir yaklaşım başlattığını ancak detaylarının henüz bilinmediğini söyledi.

Telif hakkı AFP Image caption TEV-DEM Yönetim Komitesi üyesi Aldar Halil

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Halil, "Bu anlaşma, yeni bir yaklaşımın başlangıcını temsil ediyor ancak daha fazla detaya ihtiyacımız var" dedi.

Halil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlaşmayla ilgili değerlendirmemizi, atılan manşetler değil, ayrıntıları ve olgular üzerinden yapacağız."

Suriye'nin kuzeyinde, Fırat Nehri'nin doğusunu kapsayacak şekilde bir "güvenli bölge" kurulması amacıyla ABD ile Türkiye arasında yürütülen ve 3 gün süren görüşmeler dün tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgenin tesisi için Türkiye'de bir "Müşterek Harekat Merkezi"nin kurulacağı ve bu bölgenin bir "barış koridoru"na dönüştürüleceği belirtildi.

Telif hakkı MSB Image caption Milli Savunma Bakanlığı açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği de benzer bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün yaptığı açıklamada, Suriye'de "güvenli bölge" konusunda ABD'yle mutabakata varıldığını ve Amerikalılarla harekât merkezinin kurulmasıyla, buradaki sürecin başlayacağını söyledi.

Suriye'de çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ABD'nin Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı sahadaki en önemli müttefiki.

Türkiye ise SDG ile birlikte onun ana gövdesini oluşturan Halk Savunma Birlikleri (YPG) ve siyasi kanadı PYD'yi "PKK'nın uzantıları ve terör örgütü" olarak görüyor.