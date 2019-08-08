Ali Babacan: Çalışmaları başlatmış bulunmaktayız

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2001'de kurucuları arasında olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) bir ay önce istifa eden eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan, bir süredir gündemde olan yeni parti kurma çalışmalarıyla ilgili olarak, "parti kurma" ifadesini kullanmadan yazılı bir açıklama yaptı.

Ali Babacan açıklamasında, "Türkiye için yeniden düşünülmüş stratejiler, planlar ve programlar gerektiğini ifade etmiştim. Bu çalışmaları arkadaşlarımızla beraber başlatmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Babacan, istifa sürecinde yaptığı "Türkiye için yepyeni bir gelecek vizyonuna ihtiyaç olduğunu belirtmiş, ülkemiz için her alanda doğru analizler, yeniden düşünülmüş stratejiler, planlar ve programlar gerektiğini ifade etmiştim" açıklamasını hatırlatttı.

Temmuz ayında yaptığı açıklama sonrası çok sayıda vatandaşın sürece katkı sağlamak istediğini ve çalışmalara katıldığını belirten Babacan, "Arzu ettiğimiz temsil gücü yüksek ve geniş kadroyu kısa bir zamanda oluşturmayı hedeflemekteyiz" dedi.

Ali Babacan, başlattığı çalışmaların "sadece Türkiye'de değil, çok daha geniş bir coğrafyada takip edildiğini" belirtti.

Babacan hedeflerini, "insan hakları ve özgürlükler konusunda en yüksek standartlar, ileri demokrasi, hukukun üstünlüğü ilkesini tavizsiz şekilde savunmak, itibarlı kurum ve kuralları essas alan ekonomi politikası uygulamak ve çevreyi korumak" olarak sıraladı.

Babacani açıklamasının sonunda "Başlatmış olduğumuz çalışmalarla ilgili önümüzdeki dönemde de kamuoyumuzu bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.

'Aklen ve kalben ayrışma yaşadım'

Ali Babacan tam bir ay önce, 8 Temmuz 2019'da, AKP'den istifa etmiş; istifa açıklamasında da "Yapılan uygulamalar ile inandığım ilke, değer ve fikirler arasında derin farklılıklar oluştu, aklen ve kalben bir ayrışma yaşadım" ifadelerini kullanmıştı.

"Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir. Ben ve pek çok arkadaşım, böyle bir çalışma için büyük ve tarihi bir sorumluluk hissetmekteyiz" diyen Babacan, yeni parti kurma çalışmalarına başladığının sinyalini vermişti.

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Erdoğan: Bunlara kırgınlık olmayacak da kime olacak

Ali Babacan, istifa sürecinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir araya gelmişti.

Erdoğan, daha sonra bu görüşmeyle ilgili olarak "Ben Ali Bey'in kendisine de söyledim. 'Yolunuz yolunuzdur eyvallah ama şunu unutmayın ki bu ümmeti parçalamaya hakkınız yok." demişti.

9 Temmuz'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı için gittiği iki günlük Bosna-Hersek ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan, "Ben kendisine 'Parti mi kuracaksınız?' dedim. 'Şu anda düşünmüyoruz ama bir platform olarak çalışıyoruz' dedi" diyerek Babacan'ın verdiği yanıtı anlatmıştı.

Erdoğan, gazetecilerin eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Babacan'a destek olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü de katarak 'Bu isimlere kırgın mısınız?' diye sorması üzerine "Bu soru sorulur mu Allah aşkına… Bunlara kırgınlık olmayacak da kime olacak?" yanıtını vermişti.

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'Gül, yeni partiyi destekleyecek ancak aktif rol almayacak'

BBC Türkçe'nin daha önce Babacan ve Gül'e yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre Gül, Babacan hareketini desteklemekle birlikte, aktif olarak partide görev almayı düşünmüyor.

Gül, "Artık cumhurbaşkanı olmasam da, 7 yıl boyunca bu kimlik üzerimize nüfuz etti. Bir yandan tek kişi yönetimini eleştirirken, diğer yandan bir parti oluşumu içinde yer almam doğru olmaz, partilerüstü konumumu sürdüreceğim" mesajı veriyor.