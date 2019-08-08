Denizli'de şiddetli deprem

Denizli'de bugün öğlen saatlerinde bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğünü İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 6.0; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 5.7 olarak açıkladı.

Demirören Haber Ajansı (DHA) depremin Antalya, Burdur ve Isparta'da da hissedildiğini bildirdi.

Denizli'de 20 Mart'ta da 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

O depremin merkez üssü Acıpayam ilçesiydi.