Denizli'de şiddetli deprem
- 8 Ağustos 2019
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Denizli'de bugün öğlen saatlerinde bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğünü İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 6.0; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 5.7 olarak açıkladı.
#DEPREM: Denizli, Bozkurt'ta 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.— AFAD (@AFADBaskanlik) 8 Ağustos 2019
Gelişmeleri takip ediyoruz.
➡ https://t.co/cofXSurHiN pic.twitter.com/2clb8z1BZ9
@AFADBaskanlik tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımının sonu
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) 8 Ağustos 2019
MECIDIYE-BOZKURT (DENIZLI) https://t.co/2uNyAhVYbd
08.08.2019, 14:25:29 TSİ
Büyüklük: 5.7,
Derinlik: 8.0 km#Kandilli
@Kandilli_info tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımının sonu
Demirören Haber Ajansı (DHA) depremin Antalya, Burdur ve Isparta'da da hissedildiğini bildirdi.
Denizli'de 20 Mart'ta da 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
O depremin merkez üssü Acıpayam ilçesiydi.