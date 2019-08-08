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Dün Abdullah Öcalan'la İmralı Cezaevi'nde görüşen avukatları, PKK liderinin son açıklamasını kamuoyu ile paylaştı. Öcalan mesajında "Kürtlere yer açmaya çalışıyorum, gelin Kürt Sorunu'nu çözelim" dedi.

Abdullah Öcalan'ın mesajında, "Bir haftada çatışma durumunu, ihtimalini ortadan kaldırırım diyorum. Ben çözerim, kendime güveniyorum, çözüm için hazırım. Ancak devlet de, devlet aklı da gereğini yapmalıdır" ifadeleri de yer aldı.

Öcalan'ın avukatlığını yapan Asrın Hukuk Bürosu dün İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nde yapılan görüşmenin ayrıntılarını Twitter sayfasından kamuoyuna duyurdu.

Abdullah Öcalan'ın avukatları müvekkilleriyle yaklaşık 2 aylık bir aranın ardından görüşmüşlerdi.

Avukatların Öcalan'la daha önceki görüşmeleri 18 Haziran'daydı.