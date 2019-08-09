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AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak bir açıklama yaptı. 4 parti ABD'ye; "Fetullah Gülen ve FETÖ mensuplarının Türkiye'ye en yakın zamanda iade edilmeleri için gerekli adımların atılması" çağrısında bulundu.

4 siyasi parti, Suriye'de güvenli bölge oluşturulması konusunda müzakere yürütülen ABD'den, bu ülkede yaşayan ve 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutulan Fethullah Gülen'in en kısa sürede iadesini talep etti.

AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin imzasıyla hazırlanan ortak bildiriye, "FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için parlamentoda verilen 10 dolayındaki önergenin AKP-MHP oylarıyla reddedilmesini" gerekçe gösteren HDP katılmadı.

ABD'ye verilmek istenen mesaj ne?

Edinilen bilgiye göre Gülen ve destekçilerinin iadesine ilişkin bildiri fikrinin altında, Suriye'de "güvenli bölge" oluşturulmasına yönelik görüşmelerin yürütüldüğü ABD'ye bir anlamda baskı oluşturulması amacı yatıyor.

Cuma günü yayımlanan bildiriye imza atan bir siyasi partinin grup başkanvekili, "ABD'ye, 'Tamam DEAŞ, El Kaide konusunda hassassınız ama bir darbe girişiminde bulunan terör elebaşını siz koruyorsunuz' mesajı verilmek istendi. Suriye görüşmeleri sürerken, 4 partinin, bu konuda ortak hareket ettiğini belirten bir karine olsun istedik" görüşünü dile getirdi.

Bildiri önerisi AKP grubundan geldi.

HDP'nin katılmayacağı iletmesinin ardından da, bildiri metni, 4 siyasi partinin grup başkanvekilleri tarafından müzakere edilerek kaleme alındı.

Bildiride, "FETÖ'nün Türkiye'nin bekasına yönelik en büyük tehdit olduğu", 15 Temmuz darbe girişiminin bu örgütün "elebaşları ve mensupları" tarafından gerçekleştirildiğinin yargı tarafından da tescil edildiği vurgulanarak, şu taleplere yer verildi:

"1-FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, halen ABD'de serbestçe yaşamaya devam etmektedir. Terör örgütünü ABD'den yönetmeyi sürdürmekte, örgüt mensuplarına talimat vermektedir. FETÖ elebaşı, DAEŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin taktiklerini kullanarak, sapkın görüşlerini yaymayı sürdürmektedir.

2- Fetullah Gülen'in ve terör örgütünün diğer yöneticilerinin adalet önünde hesap vermeleri için Türkiye'ye iade edilmeleri yönündeki adalet kurumlarının müteaddit taleplerine bugüne kadar olumlu yanıt verilmemiş olması kabul edilemez.

3- FETÖ terör örgütüne ve elebaşı Gülen'e karşı ABD makamlarının harekete geçmemesi Türkiye ve ABD arasındaki güven ilişkisini olumsuz etkilemektedir. Bunun Türk toplumunda yol açtığı büyük tepkiyi TBMM grubu bulunan 4 parti olarak paylaşmaktayız.

4-TBMM, Türk milletinin demokrasiye, temel insan haklarına ve özgürlere yönelik sarsılmaz inancına sahip çıkmaya devam edecektir.

5-Meclisimizde bulunan 4 parti grubunun evrensel değerler temelinde FETÖ'ye karşı ortak tavrının başta ABD olmak üzere tüm dost ve ortaklarımız tarafından dikkate alınmasını bekliyor, Fetullah Gülen ve FETÖ mensuplarının Türkiye'ye en yakın zamanda iade edilmeleri için gerekli adımların atılması çağrısında bulunuyoruz."

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HDP: Siyasi ayak da yargılanmalı

HDP ise bildiriye destek vermemesinin gerekçelerini, yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.

Grup Başkanvekilleri Fatma Kurtulan ve Saruhan Oluç tarafından yapılan açıklamada, darbe girişiminde bulunan ve bunu yönetenlerin yargılanmaları ve bu nedenle iade edilmeleri gerektiğinin "tartışmasız doğru" olduğu vurgulanırken, mücadelenin sadece iade ile de sınırlı tutulamayacağı ifade edildi.

Söz konusu yapılanmanın devletin birçok kurumunda ve siyaset alanındaki ayaklarından oluştuğu kaydedilen açıklamada HDP'nin, "FETÖ'nün siyasi ayak ve uzantılarının ortaya çıkarılması için" 5 araştırma önergesi verdiği; diğer siyasi partilerin verdiği önergelerle bu sayının toplamda 10 olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, önergelerin tamamının "AKP-MHP ittifakı" tarafından reddedildiği anımsatılarak şu görüşlere yer verildi:

"Bu kapsamda, parti olarak; FETÖ'nün, başta siyasi ayak olmak üzere karanlıkta kalmış bağlantılarının ortaya çıkarılması için TBMM'de ortak bir araştırma komisyonu kurulmasını tekrar öneriyoruz. AKP-MHP ittifakı bu yapı ile mücadelede tutarlı olmak istiyorsa, bu çağrımıza kulak vermelidir. Konuyu iadelere sıkıştırmak, AKP-MHP ittifakının siyasi ayağı ortaya çıkarma konusunda üzerine düşen sorumlulukları gözlerden kaçırma amacından başka bir şey değildir."