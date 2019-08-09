Röportaj: Berza Şimşek

Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi, Türkiye'nin Fethullah Gülen yapılanmasına mensup olduğu gerekçesiyle ülkede yaşayan çifte vatandaş Ali Sipahi'nin iade talebini oy birliğiyle reddetti.

Kararın gerekçelerinden biri olarak, "Sipahi'nin Türkiye'de adil bir şekilde yargılanacağının garantisi olmaması" gösterildi.

Brezilya ve Türkiye vatandaşı olan Sipahi'nin avukatı, müvekkilinin "Bank Asya'ya para yatırdığı için örgüte üye olmakla" suçlandığını söylüyor.

12 yıldır Brezilya'da yaşayan 31 yaşındaki restoran işletmecisi Sipahi, bu yıl bir süre cezaevinde kaldıktan sonra Federal Yüksek Mahkeme kararını açıklayana dek serbest bırakılmıştı.

Kararla ilgili Brezilya ve Türkiye hükümetlerinden henüz bir açıklama gelmedi.

Ankara, 2016 yılındaki darbe girişiminin arkasında Fethullah Gülen yapılanmasının olduğunu savunuyor.

BBC Brezilya Servisi'nden Luiza Franco, davayı ve davanın ülkedeki yankılarını BBC Türkçe'ye anlattı.