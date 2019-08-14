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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de "güvenli bölge" oluşturulmasına yönelik olarak Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekât Merkezi'nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bölgede İnsansız Hava Araçlarımız görev icra etmeye başlamıştır" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı dün de, Müşterek Harekât Merkezi'nin kurulması çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'ya giden ABD heyetiyle ile altyapı kurulum çalışmalarına başlandığını, "kritik fonksiyonların tesisinin sağlandığını" açıklamıştı.

6 kişiden oluşan ABD heyeti ise Şanlıurfa'ya Pazartesi günü varmıştı.

Müşterek Harekât Merkezi'nin kısa sürede faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

Bu arada Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve beraberindeki askeri heyet, görüşmelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gitti.

Heyetin, Müşterek Harekât Merkezi kurulması amacıyla 3. Hudut Alay Komutanlığında çalışmalarını sürdüren ABD heyetiyle görüşmelerde bulunması bekleniyor.

Habertürk gazetesinden Muharrem Sarıkaya bugün ABD'nin; "güvenli bölgenin Türkiye-Suriye sınırı boyunca uzanmasını", "yerleşim merkezlerine TSK'nın girmemesini", "yerleşim birimlerinin kontrolünün yerel sivil ve askeri konseyler tarafından sağlanmasını" ve "5+9+4 kilometre kalınlığında üç güvenlik bandı oluşturulmasını" istediğini yazmıştı.

Akar: 30-40 kilometrelik bir derinlik gerektiğini söyledik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Müşterek Harekât Merkezi'nin en kısa sürede açılacağını söylemişti.

Pazartesi günü TRT Haber'e konuşan Akar, "Her platformda, her ortamda güvenliğimiz bakımından 30-40 kilometrelik bir derinlik gerektiğini söyledik" demişti.

Müşterek Harekât Merkezi kurulduktan sonra adım adım ilerleme, müttefiklik ruhuna uygun şekilde Amerikalılarla beraber hareket etme arzusunda olduklarını belirten Akar, "Diğer taraftan da bizim ister B planı ister C planı olarak ifade edin...Eğer bunlar yürümezse kendi başımıza yapacağımız faaliyetlerimiz olacaktır" diye konuşmuştu.