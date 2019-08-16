17 Ağustos depreminin 20. yılı: 'O an' neler yaşandı?
17 Ağustos 1999'da Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kırılmasıyla meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, Koceali, Gölcük, Yalova hattında 20 bine yakın can kaybına ve çok büyük maddi hasara neden oldu.
Deprem, o bölgede yaşayanların hayatında ise çok büyük yaralar açtı.
Enkaz altında kalan, evlerini, yakınlarını kaybeden depremzeler, o an yaşadıklarını ve depremle değişen hayatlarını anlatıyor.
Katkıda bulunanlar: Osman Kaytazoğlu
17 Ağustos Depremi: 1999 ve sonrasında neler yaşandı, kaç kişi hayatını kaybetti?